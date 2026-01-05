VĐV Việt Nam vô địch Olympic được trợ cấp 40 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 15/2) về Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, chế độ tiền lương, tiền công tập huấn và thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao quốc gia được tăng lên đáng kể.

Các vận động viên đạt thành tích xuất sắc được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đặc thù. VĐV giành huy chương vàng Olympic nhận 40.000.000 đồng/tháng. Huy chương bạc nhận 30.000.000 đồng/tháng.

Mức chi cho VĐV giành huy chương đồng Olympic, huy chương vàng ASIAD, Paralympic là 20.000.000 đồng/tháng. Huy chương bạc Paralympic là 15.000.000 đồng/tháng. Tuyển thủ vượt qua vòng loại tham dự Olympic hoặc giành huy chương đồng Paralympic Games được hưởng chế độ 10.000.000 đồng/tháng.

Trịnh Thu Vinh là vận động viên tiến gần huy chương Olympic nhất của thể thao Việt Nam tại kỳ Thế vận hội năm 2024.

Cũng theo nghị định, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia được hưởng 1.100.000 đồng/người/ngày. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nhận 750.000 đồng/người/ngày. Các chức danh tương ứng ở đội tuyển trẻ quốc gia lần lượt có chế độ 750.000 đồng và 550.000 đồng/người/ngày. Huấn luyện viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hưởng 430.000 đồng/người/ngày; huấn luyện viên đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố hưởng 360.000 đồng/người/ngày.

Trong khi đó, mức chi tiền lương tập luyện cho vận động viên đội tuyển quốc gia là 550.000 đồng/người/ngày, của đội tuyển trẻ quốc gia là 430.000 đồng/người/ngày. Các vận động viên thuộc đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhận chế độ 360.000 đồng/người/ngày. Ở các đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố hưởng 150.000 đồng/người/ngày. Vận động viên đội tuyển năng khiếu hưởng 110.000 đồng/người/ngày.

Nghị định mới cũng điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng của các huấn luyện viên, vận động viên, tối đa 400.000 đồng/người/ngày (đối với HLV, VĐV đội tuyển quốc gia), thấp nhất 190.000 đồng/ngày (đối với đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Riêng các huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho đại hội thể thao cấp khu vực trở lên (SEA Games, ASIAD, Olympic, Asian Para Games, Paralympic) được hưởng chế độ dinh dưỡng 600.000 đồng/người/ngày (trong thời gian không quá 90 ngày). Các HLV, VĐV có khả năng giành huy chương vàng ASIAD, Olympic trẻ, đạt chuẩn Olympic và Paralympic được hưởng chế độ dinh dưỡng 800.000 đồng/người/ngày.