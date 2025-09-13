VĐV Việt Nam tỏa sáng, vô địch giải Đông Nam Á

Ngày 13 tháng 9 năm 2025, trong ngày thi đấu thứ hai của giải vô địch bơi đường dài Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan, tuyển bơi Việt Nam đã xuất sắc giành thêm một huy chương vàng (HCV). Kình ngư trẻ Nguyễn Ngọc Tuyết Hân đã gây ấn tượng mạnh khi vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng ở cự ly 5km nữ dành cho nhóm tuổi 16-17.

Tuyết Hân, vận động viên duy nhất đại diện cho Việt Nam ở nội dung này, đã hoàn thành cự ly với thời gian 1 giờ 10 phút 04.40 giây, chiếm lĩnh vị trí đầu tiên. Các tuyển thủ đến từ Thái Lan và Singapore đã cạnh tranh quyết liệt, với VĐV Ga Un Muse Goh (Singapore) về nhì với thời gian 1 giờ 13 phút 03.02 giây và Kullanit Teeka (Thái Lan) đứng thứ ba với 1 giờ 13 phút 12.82 giây.

Kình ngư trẻ Nguyễn Ngọc Tuyết Hân mang thêm một HCV Đông Nam Á về cho bơi lội Việt Nam.

Đội tuyển bơi Việt Nam không chỉ có Tuyết Hân giành HCV mà còn thêm một huy chương bạc (HCB) ở nội dung nam khi Nguyễn Vinh Thái Bảo thi đấu trong cự ly 5km nam nhóm tuổi 14-15. Thái Bảo hoàn thành với thời gian 1 giờ 06 phút 48.03 giây, xếp thứ hai sau VĐV Sorawit (Thái Lan) với 1 giờ 05 phút 37.42 giây. Đây cũng là lần đầu tiên Thái Bảo tham gia giải ở cấp Đông Nam Á và đã có được huy chương danh giá.

Giải vô địch bơi đường dài Đông Nam Á 2025 sẽ tiếp tục cho đến ngày 14 tháng 9. Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển bơi Việt Nam đã thu về tổng cộng 3 HCV và 1 HCĐ, thể hiện sự nỗ lực và tiến bộ vượt bậc của các kình ngư trẻ.

Với thành tích đáng khen ngợi này, các vận động viên Việt Nam đã nhận được sự chúc mừng nồng nhiệt từ ban huấn luyện và người hâm mộ, góp phần nâng cao tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.