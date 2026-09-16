VĐV Việt Nam mệt mỏi vì thủ tục ở Asiad 20

Thủ tục check-in chậm khiến các đội tuyển Việt Nam sau khi đến Nagoya nhiều tiếng vẫn chưa thể ổn định nơi ăn, nghỉ để chuẩn bị cho Asiad 20.

Các thành viên đoàn TTVN phải chờ nhiều tiếng tại Nagoya để làm thủ tục về nơi nghỉ ngơi (ảnh B.L)

"Chúng tôi phải ngồi chờ rất lâu nhưng hiện vẫn chưa thể đến nơi nghỉ. Thủ tục rất chậm, đoàn đến từ sớm, được báo 11h mới đến khách sạn nhưng hiện vẫn chưa xong"-một VĐV cho biết, nói thêm cô và các đồng đội đều khá mệt.

Sáng 16/9, đoàn thể thao Việt Nam do Phó cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu đã đặt chân tới Nagoya (Nhật Bản) để chuẩn bị cho Asiad 20. Tại sân bay, đội được hướng dẫn làm thủ tục, nhận thẻ và check-in.

Tuy nhiên đến khâu về nơi đóng quân thì gặp vấn đề khi đoàn phải chờ đợi nhiều tiếng liền. Thời gian chờ đợi lâu trong khi chưa được ăn nên nhiều VĐV khá mỏi, thay vì trạng thái háo hức, chờ đợi ban đầu. VĐV cho biết nhiều thủ tục rườm rà, việc kiểm soát lại nghiêm ngặt.

Truyền thông Trung Quốc chê một số điểm ăn nghỉ của VĐV tại Asiad 20

Tại Asiad 20 thay vì xây làng VĐV, BTC nước chủ nhà Nhật Bản đã sử dụng nhà ghép, khách sạn và cả du thuyền để bố trí nơi ăn nghỉ cho các đoàn tham dự. Việc này giúp tiết kiệm chi phí cũng như bài toán sử dụng công trình sau đại hội.

Mới đây truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng chê một số điểm ăn nghỉ của VĐV ở nhà container thiếu tiện nghi, hạn chế không gian sinh hoạt. Đội bóng rổ nam của Trung Quốc vốn thể hình cao to nên gặp khó khăn trong sinh hoạt, nghỉ ngơi.