Làng thể thao thế giới vừa đón nhận tin dữ: vận động viên trượt tuyết người Ý Matteo Franzoso đã qua đời ở tuổi 25 sau tai nạn nghiêm trọng trong buổi tập luyện tại La Parva (Chile).

Theo thông tin từ Liên đoàn Thể thao mùa đông Ý (FISI), vụ việc xảy ra khi Franzoso thực hiện một cú nhảy nhỏ trong lúc tập Super-G. Anh mất thăng bằng, lao qua hai lớp lưới an toàn và va mạnh vào hàng rào cách đường trượt khoảng 6-7m. Cú va chạm gây chấn thương sọ não nặng kèm phù não, buộc đội ngũ y tế phải sơ cứu khẩn cấp trước khi đưa anh đến một phòng khám ở Santiago de Chile bằng trực thăng cấp cứu.

Franzoso qua đời do tai nạn

Tại bệnh viện, Franzoso được đặt trong tình trạng hôn mê nhân tạo để giảm áp lực nội sọ. Dù các bác sĩ đã nỗ lực suốt nhiều ngày, anh không thể qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Franzoso để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ cũng như cộng đồng thể thao quốc tế.

Sinh năm 1999, Matteo Franzoso là gương mặt giàu triển vọng của đội tuyển Ý. Anh ra mắt World Cup vào năm 2021, từng tham gia 17 chặng đua gồm 11 Super-G và 6 downhill. Thành tích tốt nhất của anh tại đấu trường danh giá này là hạng 28 trong nội dung Super-G ở Cortina d'Ampezzo (Ý) hồi tháng 1/2023.

Ngoài ra, Franzoso từng để lại dấu ấn ở cấp độ trẻ. Tại Giải vô địch trẻ thế giới 2020, anh cán đích thứ 4 nội dung downhill, chỉ kém huy chương đồng chưa đầy nửa giây. Đến năm 2021, anh giành chiến thắng tại chặng Super-G ở Zinal (Thụy Sĩ) thuộc hệ thống Europa Cup, khẳng định tiềm năng lớn trong tương lai.