VĐV trượt băng nghệ thuật 15 tuổi thiệt mạng thương tâm khi đang chờ xe buýt đến trường

Sáng ngày 15/9, làng thể thao Ý rúng động trước tin dữ: VĐV Matilda Ferrari, 15 tuổi, một gương mặt trẻ đầy triển vọng của bộ môn trượt băng nghệ thuật, đã tử vong sau tai nạn giao thông kinh hoàng tại Val Rendena, Trentino.

Theo báo La Stampa, vụ việc xảy ra khi Matilda rời nhà để đến trạm xe buýt đi học. Khi băng qua đường, cô bé bị một xe trộn bê tông lao tới và tông trúng ngay trên tuyến Quốc lộ 239. Tài xế được cho là đi đúng tín hiệu đèn xanh, nhưng cú va chạm vẫn không thể tránh khỏi.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ bằng trực thăng, bác sĩ và lính cứu hỏa đã có mặt. Cha mẹ Matilda cũng tức tốc chạy đến hiện trường. Thế nhưng, tất cả nỗ lực đều bất lực, cô bé được xác nhận tử vong vì chấn thương quá nặng.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Matilda Ferrari, 15 tuổi, thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên đường đến trường

Matilda không chỉ là học sinh xuất sắc tại Tione mà còn là "ngôi sao nhỏ" của CLB Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico. Cô dành hầu hết thời gian để tập luyện trên băng, nuôi giấc mơ một ngày được đặt chân lên sàn đấu Olympic. "Matilda mới 15 tuổi nhưng đã chứng minh nghị lực phi thường. Dù bị chấn thương đầu gối, em vẫn trở lại mạnh mẽ và còn giành được huy chương ở hạng mục của mình", ông Massimo Caola - Chủ tịch CLB - chia sẻ đầy xúc động.

Sự ra đi đột ngột của Matilda khiến cả thị trấn nhỏ Giustino chìm trong tang thương. Thị trưởng Manuel Cosi thừa nhận: "Chúng tôi thật sự bị sốc. Giustino đã mất đi một ngôi sao". Trường học nơi Matilda theo học đã phải lập tức triển khai đội ngũ tư vấn tâm lý để hỗ trợ các bạn cùng lớp, giúp các em vượt qua nỗi mất mát này.

Matilda từng nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội với những video tập luyện, thi đấu và biểu diễn. Khán giả, bạn bè và người hâm mộ đều ấn tượng bởi nụ cười sáng rỡ, phong thái tự tin và niềm đam mê mãnh liệt trên băng. Với nhiều người, cô bé không chỉ là một VĐV mà còn là niềm tự hào, là nguồn cảm hứng cho cả cộng đồng.

Bi kịch của Matilda cũng khiến dư luận nhớ lại một tai nạn thương tâm khác chỉ mới diễn ra vài ngày trước. Julia Marie Gaiser - VĐV trượt băng người Áo - đã thiệt mạng sau khi bị xe tải tông khi đang đạp xe trên đường dành cho xe đạp. Hai sự mất mát liên tiếp khiến giới thể thao châu Âu chìm trong đau buồn, đồng thời gióng lên hồi chuông về an toàn giao thông đối với những tài năng trẻ.

Mấy ngày trước, vận động viên trượt băng nghệ thuật 23 tuổi người Áo - Julia Marie Gaiser - đã tử vong vì bị một chiếc xe tải đang quay đầu đâm phải khi cô đang đạp xe tại một ngã tư đông đúc



Matilda đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng đam mê, nghị lực và những ước mơ Olympic dang dở của cô bé chắc chắn sẽ còn ở lại, trở thành ký ức đẹp trong lòng gia đình, bạn bè và cả cộng đồng Giustino nhỏ bé.

Trong khi đó, tài xế chiếc xe tải vẫn đang được điều trị y tế và hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chiếc xe trộn bê tông thuộc công ty Cunaccia, đặt trụ sở tại Strembo.



