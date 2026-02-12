VĐV Trung Quốc phạm lỗi, đối thủ nổi giận đòi rút khỏi Thế vận hội mùa đông 2026

Ngày 12/2, nội dung trượt băng tốc độ 1.000m nam tại Thế vận hội Mùa đông Milano–Cortina 2026 khép lại với kỷ lục của vận động viên Mỹ Jordan Stolz, nhưng tâm điểm cuộc đua lại tập trung vào vụ va chạm đầy tranh cãi khiến Joep Wennemars của Hà Lan đánh mất cơ hội giành huy chương trong ngày ra mắt Thế vận hội.

Sự cố xảy ra ở lượt thi thứ 11 khi Wennemars bị đại diện Trung Quốc Lian Zhiwen “cản đường” ở nội dung 1.000 m nam. Va chạm xảy ra khi cả hai đổi làn sau khúc cua.

Trong lúc chuyển từ làn trong ra làn ngoài, Lian đã chạm vào lưỡi giày của Wennemars khiến VĐV Hà Lan mất thăng bằng, phải giảm tốc và loạng choạng. Theo luật, VĐV đổi từ làn ngoài vào làn trong được quyền ưu tiên.

VĐV Joep Wennemars của Hà Lan tỏ ra thất vọng sau khi lượt đấu kết thúc. (Nguồn: Yahoo News)

Dù vậy, Wennemars vẫn về đích với thành tích 1 phút 7,58 giây và tạm dẫn đầu sau lượt 11. Anh cho rằng nếu không bị va chạm, thành tích có thể còn tốt hơn, vì vậy anh tỏ ra tức giận và tiến đến phản ứng với Lian ngay sau khi kết thúc phần thi.

Ban trọng tài xác định Lian gây va chạm do chuyển làn thiếu an toàn và quyết định truất quyền thi đấu của VĐV Trung Quốc. Do lỗi của đối thủ, Wennemars được thực hiện lại phần thi khoảng hơn 20 phút sau.

Tuy nhiên, vì thi đấu trong trạng thái kiệt sức, anh chỉ đạt 1 phút 8,46 giây. Kết quả này thậm chí còn kém hơn lượt đầu, từ đó VĐV này xếp ngoài nhóm huy chương. Hình ảnh Wennemars che mặt đầy thất vọng sau khi về đích nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Mặc dù Lian Ziwen của Trung Quốc đã xin lỗi, điều đó vẫn không xoa dịu được Wennemars - nhà vô địch thế giới nội dung 1.000m năm 2025.

Joep Wennemars tranh cãi với VĐV Trung Quốc sau lượt thi. (Nguồn: Chosun)

“Tôi hoàn toàn suy sụp. Giấc mơ Olympic của tôi đã tan vỡ. Tôi đau lòng vô cùng - điều này thật kinh khủng. Tôi chỉ bám đúng làn trượt của mình thì VĐV Trung Quốc bất ngờ cắt ngang. Tôi thật sự không biết còn có thể nói gì thêm” , vận động viên 23 tuổi nói.

Khi được hỏi về lời phản ứng của Lian, Wennemars đáp ngắn gọn: "Anh ta xin lỗi, nhưng tôi không chấp nhận điều đó".

Nỗi hụt hẫng tinh thần còn nặng nề hơn cả kết quả trên đường băng. Sau khi thi đấu xong, Wennemars nói với gia đình rằng anh chỉ muốn rời Olympic để về nhà ngay. “Con muốn về nhà” , anh thổ lộ với cha mình. Phía trước anh vẫn còn hai phần thi 500 m và 1.500 m.

Huy chương vàng thuộc về vận động viên người Mỹ Jordan Stolz với thành tích 1 phút 6,28 giây, từ đó lập kỷ lục Olympic. Đồng hương của Wennemars là Jenning de Boo giành HCB với thành tích 1 phút 6,78 giây, còn Ning Zhongyan mang về huy chương đồng cho Trung Quốc với 1 phút 7,34 giây.

Phản ứng mạnh mẽ của Wennemars sau trận đấu cũng gây tranh luận. Trang Sina Sports mô tả hành động phản đối sau cuộc đua của anh là “cực kỳ thô lỗ và thiếu tôn trọng, suýt dẫn đến xô xát”. Bài viết cho rằng việc Wennemars không thể vượt thành tích của Ning ngay cả khi được thi đấu lại càng khẳng định tấm HCĐ của VĐV Trung Quốc là xứng đáng.

Những pha kịch tính ở nội dung trượt băng tốc độ vốn không hiếm tại Olympic. Ở Thế vận hội 2022, VĐV Canada Laurent Dubreuil từng được hưởng lợi khi đối thủ suýt va chạm và buộc phải giảm tốc, qua đó góp phần giúp anh giành HCB.