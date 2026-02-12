VĐV Trung Quốc bị tố phạm lỗi, cản đối thủ có cơ hội nhận huy chương Olympic mùa Đông

Đêm qua khi cả 2 thi đấu với nhau, trong lúc đang tăng tốc vào khúc cua thì Lian Ziwen và Joep Wennemars đã va chạm với nhau. Dường như trong một khoảnh khắc, cả 2 đã mắc chân vào nhau. Họ không mất thăng bằng và vẫn hoàn thành phần thi của mình. Tuy nhiên, thành tích thi đấu của Lian Ziwen và Joep Wennemars bị ảnh hưởng.

Các trọng tài kết luận VĐV Trung Quốc là người phạm lỗi. Theo luật thi đấu, khi các VĐV đổi làn, người chuyển từ làn trong sang làn ngoài có trách nhiệm không cản trở người đang chuyển từ làn ngoài sang làn trong. Ở khoảnh khắc va chạm, Lian Ziwen ở làn trong và Joep Wennemars ở làn ngoài.

Các trọng tài kết luận Lian Ziwen phạm luật và bị loại khỏi cuộc thi, trong khi Wennemars được phép thi đấu lại. VĐV Hà Lan tỏ ra tức tối. Anh được thi đấu lại nhưng vẫn tiến đến, va chạm nhẹ vào người đối thủ như muốn trách móc rằng Ziwen đã chơi xấu.

Trong khi đó Lian Ziwen cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn. Anh không có ý định ngăn cản đối thủ. "Khi ra khỏi khúc cua, tôi biết chúng tôi rất gần nhau, nhưng tôi không thấy anh ấy ở bên cạnh hay phía trước mình", Lian Ziwen nói trên Tân Hoa Xã.

Khoảnh khắc 2 VĐV va vào nhau

"Nếu biết chuyện đó xảy ra, tôi đã nhường đường rồi. Tôi không cố tình cản anh ấy hay gì cả. Không VĐV nào lại cố ý cản người khác cả”.

Lian tiết lộ Wennemars đã đánh anh một lần trong lúc nóng giận, và anh đã chọn cách kiềm chế. "Tôi đã xin lỗi anh ấy. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy về cuộc đua này sau khi anh ấy bình tĩnh lại", VĐV Trung Quốc nói. "Tôi sẽ không bận tâm đến những gì đã xảy ra hôm nay. Kết quả không thể thay đổi được”.

Theo quy định, Lian Ziwen bị loại còn Wennemars được trao cơ hội thi đấu lần thứ hai. Nhưng ban tổ chức yêu cầu anh thi đấu lại chỉ 15 phút sau khi tất cả các sự kiện kết thúc. Và quãng thời gian đó là không đủ để anh phục hồi hoàn toàn thể lực. Kết quả thi đấu lần 2 của Wennemars là 1 phút 08,46 giây, chậm hơn khoảng 1 giây so với lần đầu tiên. Các trọng tài giữ thành tích thi đấu lần 1 của VĐV Hà Lan để xét huy chương.

Cuối cùng, Wennemars không thể lên bục nhận huy chương. Wennemars không thể giấu nổi sự thất vọng. Anh nói: "Tôi không thể tin được. Tôi có quyền ưu tiên chuyển làn, và tôi đang lướt nhẹ trên đường chạy của mình thì bị đẩy ra ngoài. Giấc mơ Olympic của tôi đã kết thúc”.