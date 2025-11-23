VĐV Triệu Thị Bình giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025

Triệu Thị Bình từng giành huy chương tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 và bây giờ tiếp tục có HCV tại giải đấu ở Brunei. Ảnh: ASG

Buổi sáng thi đấu ngày 23-11 của môn điền kinh tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025, gương mặt trẻ Triệu Thị Bình giành HCV khi về nhất nội dung 3.000m nữ. Triệu Thị Bình đạt kết quả 10’13”22 giành HCV và phá kỷ lục nội dung của Đại hội. Đây là HCV đầu tiên của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tại Brunei. Năm ngoái, Triệu Thị Bình đã thi đấu Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2024, giành HCĐ nội dung trên với kết quả 11’19” 76.

Năm nay, Brunei là chủ nhà Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025 được tổ chức từ ngày 20-11 tới 28-11. 8 môn thể thao đưa vào tranh tài gồm cầu lông, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, bóng lưới, pencak silat, cầu mây và wushu.

Hơn 1.000 VĐV tới từ các đoàn thể thao học sinh trong khu vực Đông Nam Á góp mặt tranh tài tại Brunei. Toàn Đại hội có 106 bộ huy chương tổ chức ở các môn thi đấu.

Năm ngoái, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 được tổ chức tại Đà Nẵng. Khép lại Đại hội, Đoàn thể thao học sinh của Việt Nam đã xếp nhất giành có kết quả 44 HCV. Các đoàn Indonesia (22 HCV) và Thái Lan (18 HCV) đứng các vị trí tiếp theo. Mục tiêu của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tại lần này là nỗ lực đạt kết quả tốt nhất trong nội dung tham dự.

Ban tổ chức Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025 cho biết khẩu hiệu chính thức của Đại hội là: “Ước mơ, Phấn đấu, Thành tựu”, dựa trên câu tục ngữ có giá trị của quốc gia chủ nhà Brunei là “Bekarih, Bejarih, Belurih”.