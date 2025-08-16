VĐV Trần Thị Thanh Thúy bị lợi dụng danh tiếng để vay nợ, lên tiếng cảnh báo

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ đầy bức xúc của Trần Thị Thanh Thúy – đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, khi cô bất ngờ bị lôi vào một vụ việc liên quan đến hành vi vay mượn tiền.

Theo chia sẻ, Thanh Thúy cho biết từng có mối quan hệ bạn bè với một người bạn cùng năm sinh. Người này đã lợi dụng sự quen biết với cô để mượn tiền từ người hâm mộ cũng như những người quen thân cận. Thậm chí, cô gái này còn tạo dựng hình ảnh "bạn thân của Thanh Thúy" để khiến nhiều người tin tưởng và đồng ý cho vay. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng có nhiều hành vi đáng ngờ như trốn tránh liên lạc, chặn số điện thoại và mạng xã hội, thậm chí thay đổi số để né tránh việc trả nợ.

Thanh Thúy tiết lộ bản thân cô cũng từng là nạn nhân trong quá khứ và đã cắt đứt quan hệ với người này từ 6 năm trước. Chính vì vậy, nữ chủ công cảnh báo người hâm mộ nên hết sức cảnh giác, không để bị lợi dụng niềm tin. Đồng thời cô khẳng định sẽ có những biện pháp mạnh tay để bảo vệ danh dự và hình ảnh của mình.

Thanh Thuý lên tiếng khi bị lợi dụng danh tiếng

Trở lại sự nghiệp, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã đạt được thỏa thuận tiến đến ký hợp đồng khoác áo đội Gunma Green Wings tại Nhật Bản. Cô sẽ sang Nhật Bản thi đấu vào tháng 9, sau khi kết thúc Giải vô địch thế giới 2025 cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.