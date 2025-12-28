VĐV thể hình sở hữu “cánh tay quái dị” nhất thế giới, sự thật phía sau khiến tất cả ngỡ ngàng

Greg Valentino từng là cái tên gây ám ảnh trong làng thể hình thế giới khi sở hữu cánh tay có kích thước lớn bất thường, bị nhiều người mô tả là “dị dạng” so với chuẩn mực thông thường. Từ một người đam mê gym, Valentino đã trở thành ví dụ điển hình cho mặt trái của việc chạy theo hình thể bằng mọi giá.

Sinh ra và lớn lên tại New York (Mỹ), Greg Valentino bắt đầu tập luyện thể hình từ khi còn rất trẻ. Thời gian đầu, ông sở hữu vóc dáng khỏe mạnh, phát triển cơ bắp nhờ tập luyện cường độ cao. Tuy nhiên, khát khao vượt qua giới hạn tự nhiên đã khiến Valentino dần lệ thuộc vào các phương pháp can thiệp nguy hiểm nhằm tăng nhanh kích thước cơ.

Bắp tay quái dị của Valentino (Ảnh: eBay)

Đỉnh điểm là khi chu vi cánh tay của Valentino được cho là lên tới khoảng 70 cm, vượt xa tỷ lệ cân đối của cơ thể. Những hình ảnh về đôi tay phình to bất thường nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế, khiến ông trở nên nổi tiếng theo cách đầy tranh cãi.

Giới chuyên môn cho rằng việc lạm dụng steroid kéo dài, cùng với nghi vấn tiêm các chất chứa dầu vào cơ bắp, đã khiến cơ thể Valentino biến dạng nghiêm trọng. Dù bản thân ông nhiều lần phủ nhận sử dụng synthol, nhưng hậu quả về sức khỏe là điều không thể phủ nhận. Greg Valentino từng gặp nhiễm trùng nặng ở cánh tay, đau đớn kéo dài và đối mặt với nguy cơ phải phẫu thuật can thiệp sâu, thậm chí cắt bỏ chi.