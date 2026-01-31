VĐV thể hình đột ngột qua đời trong phòng tập

Theo The Sun, VĐV Jason Lowe (38 tuổi) đã đổ gục khi đang hướng dẫn cho một khách hàng tại phòng tập ở Florida ngày 22/1. Chuyên gia thể hình Dave Palumbo từ RXMuscle cho biết, dù các nỗ lực cấp cứu đã được thực hiện ngay lập tức nhưng nam lực sĩ đã không qua khỏi.

Hiện tại, nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được công bố do đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, một số báo cáo ban đầu nghi ngờ anh có thể đã gặp phải một biến cố tim mạch đột ngột hoặc đột quỵ. Điều khiến người hâm mộ bàng hoàng hơn cả là chỉ một ngày trước đó, Jason vẫn đăng tải video tập luyện với trạng thái tinh thần và thể chất hoàn toàn khỏe mạnh.

VĐV Jason Low qua đời ở tuổi 38 (Ảnh: IGNV)

Vợ của anh, cô Ashley Lowe, đã xác nhận tin buồn thông qua một bài đăng đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Trong tâm thư gửi người chồng quá cố, cô viết: "Em không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả hết ý nghĩa của anh đối với em. Mọi từ ngữ đều trở nên nhỏ bé trước tình yêu đó. Em đang ngồi ngoài sân, mặc chiếc áo khoác Olympia của anh, cố gắng cảm nhận hơi ấm còn sót lại và tập cách chấp nhận một thế giới không còn anh bên cạnh".

Jason Lowe, thường được người hâm mộ gọi với biệt danh thân thương là "Broku" (lấy cảm hứng từ nhân vật Goku trong Dragon Ball), là một trong những vận động viên được kính trọng nhất tại Liên đoàn Thể hình Quốc tế (IFBB).

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, anh đã hai lần đạt đến đỉnh cao khi được đứng trên sân khấu danh giá nhất thế giới - Mr. Olympia vào năm 2019 và 2020.

Không chỉ nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, Jason còn được đồng nghiệp quý mến bởi tính cách hiền hậu, sự khiêm tốn và lòng nhiệt huyết khi truyền dạy kiến thức cho thế hệ đàn em.

Ngay sau khi thông tin được công bố, hàng loạt ngôi sao lớn của làng thể hình như nhà vô địch Shaun Clarida, Keone Pearson và nhiều vận động viên nổi tiếng khác đã gửi lời chia buồn sâu sắc.