VĐV Thái Lan bị tố quỵt nợ 250 triệu đồng, nhận thưởng SEA Games vẫn không trả

Aitsaret Noychaiboon, cầu thủ của Phichit United, đã công khai tố cáo một vận động viên cầu mây của đội tuyển Thái Lan quỵt nợ. Theo The Thaiger, Aitsaret cho người này vay hơn 500.000 baht (khoảng 420 triệu đồng) từ gần một năm trước nhưng đến nay vẫn không được hoàn trả đầy đủ.

Gần đây nhất, người này thậm chí không còn trả lời tin nhắn của anh. VĐV cầu nây này hứa sẽ trả số tiền nói trên sau SEA Games 33 nhưng sau đó thì im lặng. Đáng chú ý, số tiền còn thiếu đúng bằng khoản tiền thưởng huy chương bạc của các vận động viên Thái Lan tại SEA Games 33 .

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trong giới thể thao khi Aitsaret Noychaiboon đăng tải thông điệp trên mạng xã hội yêu cầu VĐV cầu mây phải thanh toán số tiền nợ.

Aitsaret Noychaiboon tố cáo 1 tuyển thủ cầu mây Thái Lan quỵt nợ

Aitsaret Noychaiboon viết trên mạng xã hội facebook: “Gửi tới cầu thủ cầu mây của đội tuyển quốc gia Thái Lan nhé. Vay tiền mà không chịu trả, nợ từ năm ngoái tới giờ, viện cớ hết lần này đến lần khác. Nói là có huy chương sẽ trả tiền, rồi nhận tiền thưởng 1,5 triệu baht mà vẫn không trả nợ. Tôi có đầy đủ bằng chứng chuyển khoản cho anh, tổng cộng hơn 500.000 baht, anh chỉ trả lại 200.000 baht. Anh đúng là ‘nhân vật xuất sắc’ thật, tự tay cắt đứt tương lai của mình. Bản chất tệ hại. Năm mới này lo mà kiếm tiền mà trả cho tôi đi”.

Aitsaret Noychaiboon cho biết anh đã quen biết VĐV cầu mây này từ khá lâu. Khoản tiền được vay từ năm ngoái và anh đã cố gắng đòi lại nhiều lần nhưng đều bị phớt lờ. Thậm chí, Issaret còn trực tiếp đến trung tâm tập huấn của đội tuyển cầu mây Thái Lan để yêu cầu trả tiền nhưng chỉ nhận được sự né tránh từ phía VĐV.

Trước thềm SEA Games 33, VĐV cầu mây này từng hứa sẽ hoàn trả số tiền đã vay, nhưng cuối cùng không thực hiện đúng như cam kết. Gần đây nhất, khi Aitsaret tiếp tục liên hệ qua tin nhắn để yêu cầu trả nợ, người vay đã không còn đọc và cũng không phản hồi.

Điều khiến Aitsaret Noychaiboon đặc biệt tức giận và quyết định công khai sự việc là bởi VĐV cầu mây nói trên đã gặt hái thành công, nhận được tiền thưởng khi thi đấu cho đội tuyển Thái Lan, nhưng lại không chia sẻ số tiền đó để thanh toán khoản nợ còn tồn đọng, dù đây là một số tiền không hề nhỏ.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ thể thao Thái Lan, bởi cả hai đều là những VĐV khá nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Cộng đồng mạng Thái Lan hiện đang chờ đợi xem VĐV cầu mây của đội tuyển quốc gia Thái Lan liên quan sẽ lên tiếng giải quyết sự việc này như thế nào.