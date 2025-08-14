VĐV nữ tham dự giải điền kinh vô địch thế giới 2025 phải kiểm tra giới tính

Sân thi đấu giải điền kinh vô địch thế giới 2025. Ảnh: WA

Thông báo từ Liên đoàn điền kinh thế giới, từ năm 2025, việc xét nghiệm gene SRY nhằm xác định giới tính nam đối với VĐV nữ tại các giải quốc tế chính thức là bắt buộc. Giải điền kinh vô địch thế giới 2025 tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) là giải quốc tế đầu tiên áp dụng việc này.

Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã cho biết: “Việc kiểm tra giới tính đối với VĐV điền kinh tham dự giải quốc tế chính thức đã được World Athletics (WA) thông báo. Liên đoàn điền kinh Việt Nam là Liên đoàn thành viên của tổ chức này nên đã nắm được thông tin việc áp dụng quy định mới trên”.

Việc kiểm tra VĐV nữ tham dự giải điền kinh quốc tế chính thức thuộc hệ thống của WA sẽ là điều phải thực hiện. Phương thức xét nghiệm bằng hình thức lấy mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô để phân tích ra kết quả về SRY gene.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm: “Việc kiểm tra theo cách cũ là đo testosterone đối với VĐV nữ sẽ không còn sử dụng”.

Nếu mẫu kiểm tra của VĐV kết quả dương tính về SRY gene thì đồng nghĩa họ sẽ không được thi đấu hạng mục dành cho nữ. Theo quy định, trường hợp VĐV bị rối loạn phát triển giới (tên khoa học Disorders of sex development – DSD) có cơ thể sản sinh testosterone cao phải hạ thấp mức testosterone này để đủ điều kiện.

Giải điền kinh vô địch thế giới 2025 tổ chức từ ngày 13 tới 21-9 tại Tokyo (Nhật Bản). VĐV giành được suất phải đạt chuẩn theo quy định của WA. Ngày 24-8 là thời hạn cuối xét chuẩn đối với VĐV tham dự. Riêng nội dung marathon đã kết thúc xét chuẩn tham dự từ ngày 4-5. Thành tích của VĐV tại Olympic Paris (Pháp) 2024 cũng được tính để VĐV có cơ hội xét chuẩn góp mặt giải điền kinh vô địch thế giới 2025.