VĐV đua xe mô tô đột ngột qua đời ở tuổi 27

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 24/4/2026, trong khuôn khổ giải đua Road Race Brasil được tổ chức tại Anitápolis, bang Santa Catarina. Theo các báo cáo ban đầu, tay đua trẻ được biết đến với biệt danh thân thuộc là "Gão" đã gặp nạn tại một đoạn cua tốc độ cao trên cung đường đô thị được trưng dụng làm đường đua chính thức.

Ngay sau cú va chạm mạnh, đội ngũ y tế tại hiện trường đã lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu khẩn cấp. Gustavo - 27 tuổi được vận chuyển bằng trực thăng đến bệnh viện đa khoa tại thủ đô Florianópolis trong tình trạng nguy kịch. Dù đã được các bác sĩ nỗ lực phẫu thuật cấp cứu trong nhiều giờ, anh đã không thể vượt qua do chấn thương quá nặng và trút hơi thở cuối cùng vào chiều cùng ngày.

VĐV Gustavo qua đời

Sự nghiệp rực rỡ nhưng ngắn ngủi

Gustavo Silveira được đánh giá là một trong những tài năng thiên bẩm và triển vọng nhất của làng mô tô Brazil. Trước khi bước lên đỉnh cao, anh từng gây tiếng vang lớn ở hạng mục SuperSport 600cc.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh diễn ra vào năm 2025, khi Gustavo ra mắt ở phân khúc cao nhất – SuperBike EVO 1000cc. Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp ở hạng mục này, anh đã khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi vượt qua hàng loạt đối thủ dày dạn kinh nghiệm để bước lên bục cao nhất của bệ phóng vô địch.

Trước sự mất mát quá lớn này, Ban tổ chức Road Race Brasil đã quyết định tạm dừng mọi hoạt động thi đấu để tưởng nhớ người đồng nghiệp quá cố.