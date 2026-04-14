VĐV đua ngựa 26 tuổi tiêu tan sự nghiệp sau khi bị kết tội ngộ sát trong vụ ẩu đả khiến ông lão thiệt mạng

Levi Williams, 26 tuổi, từng là gương mặt triển vọng khi tốt nghiệp Trường Đua ngựa Anh (British Racing School) danh tiếng vào năm 16 tuổi. Tuy nhiên, thay vì những cú nước rút rực cháy trên đường đua phẳng, sự nghiệp của kỵ sĩ dường như bước sang một ngã rẽ khác vì bạo lực.

Tay đua ngựa này đã bị kết tội gây ra cái chết thương tâm cho một cụ ông hưu trí sau cuộc xô xát dữ dội bên ngoài một quán rượu tại trung tâm đua ngựa nổi tiếng của Anh.

Levi Williams tan tành sự nghiệp (Ảnh: Getty)

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 8/3 ngay tại High Street, Newmarket – nơi được mệnh danh là trái tim của làng đua ngựa thế giới. Theo cáo trạng tại Tòa án Cambridge Crown, một cuộc ẩu đả bùng phát đã khiến ông Richard Wingrove, 71 tuổi, ngã gục sau cú đấm của Williams. Sau 10 ngày chống chọi với chấn thương sọ não tại bệnh viện Addenbrooke, nạn nhân đã qua đời, biến một vụ xô xát quán rượu thành một vụ án hình sự nghiêm trọng.

Từ cáo buộc ban đầu là gây thương tích (GBH), Williams đã bị truy tố tội giết người trước khi bồi thẩm đoàn chốt hạ tội danh ngộ sát. Với việc vi phạm quy định của Cơ quan Quản lý Đua ngựa Anh (BHA) trước đó, bản án này đồng nghĩa với việc Williams sẽ bị tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn.

Thẩm phán đã ra lệnh tạm giam Williams để chờ ngày tuyên án chính thức. Từ một kỵ sĩ được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trên các đường đua danh giá, Levi Williams giờ đây phải đối mặt với bốn bức tường phòng giam. Đây là lời nhắc nhở cho bất kỳ vận động viên nào về việc giữ gìn đạo đức và sự tự chủ bên ngoài sân đấu.