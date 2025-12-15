VĐV điền kinh Hoàng Thị Ngọc Hoa xuất viện trong đêm

Trong cuộc thi marathon nữ của SEA Games 33 tại đường đua Happy & Healthy Bike Lane, Hoàng Thị Ngọc Hoa bị choáng, ngất khi cách đích khoảng 3km cuối, thời điểm đang đua tốp 3 với Bùi Thị Thu Hà.

Sau khi về đến lều y tế, Ngọc Hoa đã tỉnh. Tuy nhiên cô vẫn cần điều trị thêm nên được đưa lên xe vào viện. Đi cùng có các bác sỹ của đoàn thể thao Việt Nam.

Nhờ sự chăm sóc của các bác sỹ, Ngọc Hoa đã hồi phục và ra viện lúc 22h cùng ngày, sau đó trở về khách sạn nơi đội điền kinh lưu trú tại Bangkok.

Theo thông tin từ đội tuyển, Ngọc Hoa sẽ nghỉ ngơi và về nước ngày 17/12 tới, khép lại hành trình SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Trở lại với các nội dung điền kinh thi đấu trong ngày 14/12, Nguyễn Thanh Phúc không thể hoàn thành nội dung đi bộ 20km nữ còn Thái Thị Kim Ngân về thứ 4, trong khi Nguyễn Thành Ngưng, em trai Thanh Phúc thi đấu đầy nỗ lực và giành huy chương Đồng đi bộ 20km nam.

Ở nội dung marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh chỉ về thứ 4 sau 2h 38 phút. Bên phía nữ, Bùi Thị Thu Hà giành huy chương Đồng sau và cũng cần chăm sóc y tế sau khi cán đích.