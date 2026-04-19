VĐV cử tạ ngoại tình khi con nhỏ đang nằm viện cấp cứu, hậu ly hôn bán gấp căn biệt thự 15 tỷ đồng

Sự việc không chỉ dừng lại ở một cuộc hôn nhân tan vỡ mà còn phơi bày góc khuất về sự vô tâm của nam vận động viên cử tạ nổi tiếng Luke Stoltman. Căn nhà từng là tổ ấm mơ ước nay bị rao bán với giá 420.000 bảng (khoảng 15 tỷ đồng) như một nỗ lực để xóa sạch dấu vết của cuộc tình cũ.

Nỗi đau của người vợ: "Con nằm viện, chồng đi với nhân tình"

Vụ bê bối nổ ra khi Kushi - vợ của Luke Stoltman - công khai sự thật đau đớn về lý do cả hai đường ai nấy đi. Sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn mới đón được con trai đầu lòng, Kushi đã phải chịu một nhát dao đâm thấu tim vào năm 2024.

Kushi tiết lộ cô phát hiện chồng ngoại tình đúng lúc con trai mới 9 tháng tuổi đang nằm viện vì bệnh tình chuyển nặng. "Con trai chúng tôi đang nằm viện, bệnh rất nặng, nhưng Luke lại ở bên người phụ nữ khác sau lưng tôi. Tôi hoàn toàn tan nát và sụp đổ", Kushi nghẹn ngào chia sẻ. Cô cũng cho biết nam vận động viên không hề có chút hối hận hay đồng cảm nào với vợ con tại thời điểm đó.

"Người mạnh nhất châu Âu" Luke Stoltman bị cáo buộc ngoại tình khi con đang nằm viện (Ảnh: Luke Stoltman/SWNS)

Luke Stoltman bị cáo buộc phản bội vợ mình là Kushi (Ảnh: IGNV)

Nhân tình xuyên lục địa và màn "công khai" thách thức

Người thứ ba trong câu chuyện này được xác định là Melissa Peacock - một nữ vận động viên cử tạ người Canada. Melissa đã bay hơn 6.000 dặm từ Canada sang Scotland để ở cạnh Luke.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Luke Stoltman đã công khai bạn gái mới trên mạng xã hội. Anh thậm chí còn gọi cô là "người trợ lý nhỏ" và bày tỏ sự hạnh phúc khi được nhân tình hỗ trợ trong phòng tập gym, bất chấp những tổn thương mà vợ con đang gánh chịu.

Căn nhà mang tên Oakland House ở vùng Highlands (Scotland) hiện đã được rao bán gấp. Đây là một không gian sống hiện đại, mang đậm phong cách thượng lưu nhưng cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm buồn của Kushi. Căn biệt thự có 4 phòng ngủ đôi, lò sưởi đốt gỗ hai mặt, hệ thống sưởi sàn và khu vườn rộng lớn bao quanh bởi tường đá.

Stoltman là một lực sĩ đến từ Scotland (Ảnh: PA)

Lời xin lỗi muộn màng và cuộc sống mới của hai bên

Trước làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng, Luke Stoltman sau đó đã phải lên tiếng thừa nhận sai lầm và hối tiếc vì nỗi đau gây ra cho Kushi cùng con trai. Tuy nhiên, những lời này dường như quá muộn màng khi lòng tin đã hoàn toàn đổ vỡ.

Về phía Kushi, cô đã mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối. Gần đây, cô đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên người yêu mới với chú thích: "Tôi đang ở giai đoạn của một cô gái hạnh phúc".