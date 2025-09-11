VĐV bóng chuyền Thái Lan mắc kẹt ở Nepal, kêu cứu sau khi thoát chết

Ngày 8/9, hàng chục nghìn người biểu tình tại Nepal phản đối lệnh cấm mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram, dẫn đến bạo loạn lan rộng. Người biểu tình bao vây Quốc hội, phá rào chắn, xông vào dinh thự Thủ tướng KP Sharma Oli, đập phá tài sản và phóng hỏa, thậm chí đốt xe cứu thương, ném vật thể vào cảnh sát.

Gần đây, tờ Thairath cho biết một nhóm VĐV bóng chuyền nữ Thái Lan đã thoát chết sau khi khách sạn nơi họ ở bị nhóm biểu tình đốt phá.

5 VĐV bóng chuyền nữ Thái Lan đang thi đấu chuyên nghiệp ở Nepal. Trong đó, Kat Darin Pinsuwan, Base Patratip Saentrakul và Ning Waranya Srilang đang chơi cho đội bóng chuyền nữ Lalitpur Queens (Nepal). 2 người còn lại là Um Apinya Patibatthong, Beam Kanjana Srisai Kaew thi đấu cho đội Kathmandu Spikers.

5 VĐV bóng chuyền Thái Lan mắc kẹt ở Nepal

Kat Darin và Base Patratip cho biết họ hiện đang ở khu vực an toàn, chỉ ở trong khách sạn và không ra ngoài vì sân bay đóng cửa. Khi chính quyền kiểm soát tình hình, dự kiến họ sẽ được trở về Thái Lan.

Tuy nhiên, tình hình của Um Apinya và Beam Kanjana nghiêm trọng hơn. Um Apinya kể rằng cô phải chạy thoát khỏi khách sạn nơi ở vì nhóm biểu tình phá hoại và phóng hỏa. Hai người buộc phải rời đi ngay, bỏ lại đồ đạc, chỉ mang theo được một số vật dụng như điện thoại và hộ chiếu.

Um Apinya thậm chí đã viết trên facebook cá nhân: “ Tình hình rất tệ, tôi gần như chỉ có thể ra chạy ra ngoài với người không, mọi thứ còn lại đều ở trong phòng. Giúp chúng tôi với, chúng tôi muốn về nhà”.

Um Apinya và Beam Kanjana muốn trở về nhà

Mới đây, cô thông báo tình hình đã trở lại bình thường. Um Apinya đăng một đoạn clip cho biết tình hình hiện đã trở lại bình thường, quân đội gần như đã kiểm soát hoàn toàn tình hình, nhưng cô vẫn muốn về nhà.

Theo Thai News Agency , ông Somporn Usibangyang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan, cho biết bản thân chưa nói chuyện trực tiếp với các vận động viên bóng chuyền Thái Lan nói trên, nhưng đã trao đổi với huấn luyện viên đang chăm sóc họ. Cả 5 người đều an toàn, nhưng các thông tin chi tiết chưa được công bố. Ông sẽ đẩy nhanh việc phối hợp với câu lạc bộ và đại sứ quán.