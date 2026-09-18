VĐV bỏ nghề công nhân để dự ASIAD 2026, vừa đá vừa hô 'thất nghiệp'

VĐV teqball Lee Jun-seok của Hàn Quốc lâm vào cảnh thất nghiệp vì muốn thi đấu tại ASIAD 2026.

Hành trình để đội trưởng đội tuyển teqball Hàn Quốc Lee Jun-seok (27 tuổi) khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia giống như một “bộ phim về cuộc đời”, theo hãng thông tấn Yonhap.

Từ chơi bóng đá tới VĐV teqball

Lee Jun-seok chơi bóng đá từ tiểu học cho đến năm 21 tuổi, từng thi đấu nổi bật tại K4 League, sau đó anh tiếp tục chơi Jokgu, môn thể thao kết hợp bóng đá và bóng chuyền, trước khi biết tới teqball.

Lee Jun-seok đang làm công nhân theo hợp đồng tại một tập đoàn lớn và đứng trước cơ hội được chuyển sang làm nhân viên chính thức. Tuy nhiên, khi biết teqball được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại ASIAD 2026, anh đã quyết định từ bỏ công việc để theo đuổi môn thể thao này.

Lee Jun-seok chấp nhận từ bỏ công việc để thi đấu ở ASIAD 2026

Ngày 17/9, tại vòng bảng đơn nam teqball ASIAD 2026 diễn ra ở Trung tâm thể thao Higashi, Nagoya, Nhật Bản, Lee Jun-seok đã toàn thắng cả 5 trận mà không để thua một set nào. Vì thế, tiếng hô “ Hiện tại tôi thất nghiệp!” của anh càng gây chú ý.

Sau khi thắng 4 trận liên tiếp ở vòng bảng, Lee Jun-seok tiếp tục đánh bại Akinori Wase của Nhật Bản với tỷ số 2-0 ở trận cuối bảng. Anh nói: “Tôi nghĩ mình tuyệt đối không thể thua trận này”.

Lee Jun-seok liên tục hô lớn để tự động viên bản thân, nhiều hơn hẳn những trận đấu trước, và màn ăn mừng sau chiến thắng cũng lớn hơn. Bởi anh cảm nhận sâu sắc giá trị của việc được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, điều mà anh đã đánh đổi tất cả để có được. Theo truyền thông Hàn Quốc hôm 17/9, Lee Jun-seok đã vào tới bán kết đơn nam môn teqball ở ASIAD 2026. Tuy nhiên, anh đáng tiếc bị loại ở tứ kết nội dung đôi nam khi đánh cặp với Lee Tae-bin.

Việc các tuyển thủ teqball Hàn Quốc vượt qua khó khăn để có mặt ở đội tuyển quốc gia không chỉ là câu chuyện của Lee Jun-seok.

Lee Tae-bin (25 tuổi), người cùng Lee Jun-seok thi đấu nội dung đôi nam, đã nghỉ công việc thiết kế trang sức để giành suất vào đội tuyển quốc gia. Kim Eun-jun (23 tuổi), thi đấu nội dung đôi nam nữ, cũng rời đội Jokgu của một công ty dược phẩm để trở thành tuyển thủ quốc gia.

Theo một nghĩa nào đó, người duy nhất trong đội tuyển teqball quốc gia Hàn Quốc hiện có một nơi để trở về là Jang Eun-seo (21 tuổi), hiện đang theo học tại Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc.

Muốn đi du lịch cùng mẹ nếu giành huy chương

Điều kiện tập luyện của đội tuyển teqball Hàn Quốc vô cùng khó khăn. Những người đã vượt qua vòng tuyển chọn nhưng không đủ điều kiện để vào trung tâm huấn luyện đã phải tập luyện ngoài trời dưới cái nắng gay gắt. Họ chỉ có thể đổ mồ hôi trong điều kiện đó cho đến khi thông qua một người quen thuê được một nhà thi đấu trong nhà ở Icheon, tỉnh Gyeonggi.

Lee Jun-seok đã vào bán kết nội dung đơn nam Teqball ở ASIAD 2026

Tờ Joongang cho biết rằng do Hiệp hội Teqball ở Hàn Quốc chưa phải là một tổ chức trực thuộc hệ thống thể thao chính thức, các VĐV không thể vào Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Jincheon như những VĐV khác mà phải thuê địa điểm để tập luyện. Các hỗ trợ như ăn uống cũng hạn chế vì Teqball chưa được xếp vào nhóm môn thể thao chiến lược. Toàn bộ VĐV Hàn Quốc tham dự teqball đều là nghiệp dư, trong khi chưa đến 20 VĐV tham gia vòng tuyển chọn.

Trong mùa mưa, họ phải duy trì lịch tập luyện khắc nghiệt mỗi ngày: khi trời bắt đầu mưa, vội vàng thu dọn những chiếc bàn được dựng tại các cơ sở công cộng để tránh mưa, rồi lại dựng bàn lên tập khi mưa ngừng.

Tuy nhiên, niềm đam mê của Lee Jun-seok không hề thua kém bất kỳ ai. Tháng 4 năm nay, anh tự bỏ tiền sang Hungary để học hỏi kỹ thuật của châu Âu, nơi tập trung nhiều đội tuyển mạnh.

Anh chủ động liên hệ ngẫu nhiên với một tuyển thủ Hungary thông qua mạng xã hội và đề nghị được hướng dẫn riêng. Tại đây, anh học kỹ thuật tạo độ xoáy cho bóng và phương pháp tập đánh đầu mạnh đặc trưng của các tuyển thủ châu Âu, biến những kỹ năng này thành vũ khí lợi hại nhất của mình.

Lee Jun-seok chia sẻ: “Tôi nghĩ mình đã sống những ngày tháng vất vả nhất trong cuộc đời khi chuẩn bị cho teqball. Điều đó khiến tôi tự hỏi nếu ngày trước mình chơi bóng đá với tinh thần như thế này thì mọi chuyện sẽ ra sao”.

Anh nói thêm: “ Tôi cố gắng duy trì sự tự tin đến cuối cùng bởi tôi cảm thấy nếu mình lo lắng rồi thất bại ở đây, tôi sẽ vô cùng hối tiếc về khoảng thời gian này”.

Là thành viên lớn tuổi nhất và đội trưởng, dẫn dắt các đồng đội trong đội tuyển quốc gia, Lee Jun-seok cho biết anh đã vô số lần tưởng tượng cảnh mình đứng trên bục cao nhất tại giải đấu này.

Nếu giành được huy chương, điều anh muốn làm nhất chắc chắn là “đi du lịch cùng mẹ”. Anh bày tỏ: “Tôi muốn thoát khỏi địa ngục tập luyện khoảng một tuần và nghỉ ngơi thật thoải mái mà không phải lo lắng điều gì”.

“Trên hết, tôi muốn đưa mẹ, người đã phải chịu đựng và chăm sóc tôi rất nhiều, đến một nơi vắng vẻ để cùng nhau tận hưởng một chuyến đi và có thời gian trò chuyện, bù đắp khoảng thời gian đã qua”, Lee Jun-seok cho biết.