VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026: Lộ diện đủ 8 đội bóng vào tứ kết

Lượt trận cuối bảng B và C diễn ra chiều 21/7 đã khép lại vòng bảng VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026, qua đó xác định đầy đủ 8 cái tên giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết.

Chiều 21/7, vòng bảng VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 chính thức khép lại với các trận đấu cuối cùng của bảng B và bảng C. Sau loạt trận này, 8 đội bóng xuất sắc nhất giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết đã được xác định.

Ở bảng B, cục diện trước lượt đấu cuối vô cùng khó lường khi cả bốn đội đều cùng có 3 điểm. Vì vậy, mỗi bàn thắng đều có ý nghĩa quyết định đến tấm vé đi tiếp.

Trong cuộc đối đầu với Đồng Nai, CLB Bóng đá TP.HCM là đội chơi chủ động hơn nhưng lại bất ngờ nhận bàn thua ở phút 31, khi Khánh Hòa dứt điểm thành công đưa Đồng Nai vươn lên dẫn trước.

Bị dồn vào thế khó, các cầu thủ trẻ TP.HCM nhanh chóng đáp trả. Phút 44, Quang Khôi ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi chính tiền đạo này hoàn tất cú đúp trong hiệp hai, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

Ba điểm quý giá giúp CLB Bóng đá TP.HCM vươn lên đứng đầu bảng B với 6 điểm, đồng thời giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, Đồng Nai phải nói lời chia tay giải đấu.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Sông Lam Nghệ An và PVF-CAND tạo nên màn so tài chặt chẽ và kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này đủ để Sông Lam Nghệ An giữ vị trí nhì bảng, còn PVF-CAND trở thành một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó giành vé đi tiếp.

Tại bảng C, Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Đồng Tháp với tỷ số 3-1. Phi Hùng mở tỷ số ở phút 29, trước khi Mạnh Quân lập cú đúp ở các phút 33 và 74 để giúp đội bóng Thủ đô tạo cách biệt lớn.

Quốc Trung ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Đồng Tháp ở phút 82, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội bóng này làm được. Dù Lâm Tấn nhận thẻ đỏ ở phút 87, Hà Nội vẫn bảo toàn chiến thắng để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận và giành ngôi nhất bảng C.

Ở trận đấu còn lại, Huế hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết sau chiến thắng 2-0 trước Lâm Đồng. Đức Trí khai thông thế bế tắc ở phút 52, trước khi Anh Kỳ ấn định kết quả ở phút 70, giúp đội bóng Cố đô kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng C.

Sau khi vòng bảng khép lại, 8 đội bóng góp mặt tại tứ kết VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã chính thức được xác định gồm: Thể Công Viettel I, PVF (bảng A); CLB Bóng đá TP.HCM, Sông Lam Nghệ An (bảng B); Hà Nội, Huế (bảng C); cùng SHB Đà Nẵng và PVF-CAND là hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Các cặp đấu tại vòng tứ kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn khi những ứng viên vô địch đều đã góp mặt, mở ra cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào bán kết.