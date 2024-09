Bảng C chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng mạnh Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa. Cả 2 đội đều có được 3 điểm ở lượt trận ra quân nên trận đấu có ý nghĩa quyết định đến vịt rí đầu bảng. 20 phút đầu trận chứng kiến nhiều pha tranh chấp tay đôi quyết liệt ở khu vực giữa sân. HLV Đỗ Trọng Hải hiểu rằng Đông Á Thanh Hóa cần thi đấu tập trung. Ngược lại, Sông Lam Nghệ An chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng. Đội bóng xứ Nghệ khiến đối thủ không có nhiều cơ hội tấn công. Ngay cả chân sút chủ lực Nguyễn Văn Mạnh cũng sở hữu rất ít tình huống thực sự đáng chú ý. Phút 23, nhận đường chuyền từ đồng đội, Ngọc Sơn tiếp tục xâm nhập vòng cấm và có pha dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ này đang thể hiện phong độ rất cao khi liên tiếp ghi bàn. Bất ngờ để thua, Thanh Hóa vùng lên mạnh mẽ và không thiếu những pha tấn công khiến Sông Lam Nghệ An chao đảo. Đáng tiếc, các cầu thủ Thanh Hóa dứt điểm không tốt và chưa thể tìm bàn gỡ trong hiệp 1. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, HLV Đỗ Trọng Hải điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật với tham vọng san bằng tỉ số. Nhưng hàng công chưa phát huy hiệu quả thì hàng thủ xứ Thanh lại bộc lộ thêm khoảng trống. Phút 70, đội trưởng Nguyễn Minh Thủy tung ra cú sút xa từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ môn Tuấn Vũ, nâng tỷ số lên 2-0 cho U15 Sông Lam Nghệ An. Những phút còn lại, U15 Đông Á Thanh Hóa chơi “tất tay” để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Dù vậy, họ không tạo ra khác biệt nào. Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C với 6 điểm.

Ở trận đấu còn lại, LPBAnk HAGL gặp Long An và cho thấy tham vọng giành 3 điểm. Nhưng họ để đối thủ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9. Tuy nhiên, đội bóng phố núi bùng nổ trong hiệp 2. LPBank HAGL ghi 4 bàn thắng để đánh bại Long An với tỉ số 4-1.’

KẾT QUẢ CHI TIẾT:

Ngày 3/9/2024; Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VPF (Hưng Yên)

15h00 | SNLA v Đông Á Thanh Hóa: 2-0

SLNA: Trần Ngọc Sơn (21) 23′, Nguyễn Minh Thủy (8) 70′

SLNA: Nguyễn Văn Tiến (HLV Trưởng) 84′

Đông Á Thanh Hóa: Bùi Thanh Bình (4) 22′, Nguyễn Văn Mạnh (10) 29′, Bùi Việt Thành (5) 75′

15h00 | Long An v LPBank HAGL: 1-4

Long An: Nguyễn Đặng Hữu Nhân (6) 9′

LPBank HAGL: Lê Vũ Thái (9) 66’&90’+4; Trần Nguyên Vỹ (10) 83′, Nguyễn Phi Trường Nam (7) 90’+2

Long An: Lý Cẩm Hiền (10) 73′, Phạm Nguyễn Đức Huy (31) 75;

LPBank HAGL: Nguyễn Phi Trường Nam (7) 88′