VBA 2026 khởi động mùa giải thứ 11: Mở kỷ nguyên mới cho bóng rổ Việt Nam

Ngày 31/3 tại TP.HCM, Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) công bố khởi động mùa giải 2026 (VBA 11), đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sau 10 năm phát triển. Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao, VBA đặt mục tiêu mở rộng thành hệ sinh thái kết hợp thể thao, giải trí, mua sắm và cộng đồng, lấy bóng rổ làm trung tâm kết nối.

Ở trụ cột thể thao, VBA 2026 tiếp tục duy trì thể thức thi đấu 5x5 sân nhà – sân khách với 6 CLB quen thuộc gồm Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish. Mùa giải hướng đến nâng tầm chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo bệ phóng cho thế hệ cầu thủ kế cận thông qua chuỗi tuyển chọn Draft Combine Series 2026 với nhiều hoạt động từ tuyển trạch, huấn luyện đến thi đấu và tuyển quân.

Ở khía cạnh giải trí, VBA công bố hợp tác chiến lược dài hạn với FPT Play trong giai đoạn 2026–2030. Đơn vị này sẽ sản xuất và phát sóng toàn bộ các trận đấu với tiêu chuẩn cao, nâng cấp chất lượng hình ảnh lên 4K, tăng cường bình luận chuyên sâu và tích hợp các tính năng tương tác như dự đoán, bình chọn hay minigame theo thời gian thực, nhằm đưa bóng rổ đến gần hơn với khán giả trẻ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ: "Với chiến lược trẻ hóa và đa dạng hóa nội dung, bóng rổ được xác định là một trong những ưu tiên của FPT Play trong mảng thể thao. Chúng tôi đã, đang và sẽ liên tục mang đến cho người hâm mộ các giải đấu bóng rổ hấp dẫn từ phong trào tới chuyên nghiệp, cả các giải quốc nội lẫn các giải mang tầm vóc châu lục và thế giới. Đồng hành cùng VBA, chúng tôi hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bóng rổ bền vững, sáng tạo, giàu tính kết nối với người hâm mộ; song song với việc ươm mầm nhiều tài năng bóng rổ trẻ Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước."

Song song, VBA bắt nhịp xu hướng “shoppertainment” khi triển khai các phiên livestream trên TikTok, mang đến trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí, giúp người hâm mộ tiếp cận sản phẩm chính hãng và gia tăng kết nối với giải đấu.

Ở trụ cột cộng đồng, VBA hợp tác cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội trại Bóng rổ Sinh viên Mùa hè quy mô toàn quốc, tạo sân chơi và môi trường phát triển toàn diện cho giới trẻ.

Dự kiến khởi tranh từ tháng 5/2026, VBA 11 được kỳ vọng không chỉ mang đến mùa giải cạnh tranh hấp dẫn mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, góp phần đưa bóng rổ Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn mực khu vực và quốc tế.