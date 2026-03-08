Vất vả vượt qua Mansfield ở FA Cup, Arteta vẫn đang học nghệ thuật xoay tua

Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục này cho thấy HLV Mikel Arteta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện kỹ năng xoay tua đội hình, dù ông sở hữu một trong những đội hình mạnh mẽ nhất lịch sử CLB.

Arsenal ra sân với hai tài năng 16 tuổi: Marli Salmon và Max Dowman -người sau trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Arsenal đá chính ở FA Cup với 16 tuổi 66 ngày. Đây là chiến thắng thứ 35 của họ ở mọi đấu trường mùa này – con số cao nhất dưới thời Arteta, dù vẫn còn ba tháng nữa mới kết thúc mùa giải. Nếu đi sâu ở các giải quốc nội và châu Âu, Arsenal có thể chơi thêm tới 19 trận, và nhiều người lo ngại Arteta cần quản lý lực lượng tốt hơn để duy trì phong độ.

Arteta từng bị chỉ trích vì lạm dụng các trụ cột, nên ông thực hiện nhiều thay đổi nhân sự lớn trước Mansfield – đối thủ đang ở giải hạng Ba, cách Arsenal 59 bậc trên bảng xếp hạng bóng đá Anh. Điều này hợp lý sau trận thắng Brighton giữa tuần, với thời gian nghỉ ngắn. Tuy nhiên, quyết định chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ lần đầu tiên sau 246 trận đã khiến Arsenal mất cân bằng. Lần cuối họ dùng hệ thống này là thất bại 0-5 trước Man City hồi tháng 8-2021. Arsenal chơi thiếu chắc chắn trên mặt sân xấu, vốn được Mansfield tưới nước kỹ lưỡng nhằm làm cỏ mềm ra, để phá lối chơi chuyền bóng của đối thủ.

Chấn thương của Trossard ở phút 38 buộc Arteta phải thay đổi: đưa Piero Hincapie vào, bỏ sơ đồ ba hậu vệ, và Noni Madueke ghi bàn mở tỷ số ba phút sau – bàn thứ 100 của Arsenal mùa này. Khi được hỏi về hệ thống mới, Arteta giải thích: "Chúng tôi phải thích nghi với cầu thủ sẵn có, quản lý tải trọng và chấn thương. Đôi khi không lý tưởng khi chỉ có một ngày chuẩn bị, nhưng đây là thử thách để xem chúng tôi thích ứng thế nào trong hoàn cảnh khó khăn". Ông thừa nhận chỉ tập sơ đồ này một lần, trong 10 phút.

Thực tế, trận này Arsenal chủ yếu dựa vào chất lượng cá nhân, và điều đó cuối cùng đã phát huy. Mansfield, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ 1974, đã chơi xuất sắc với nỗ lực và sự dũng cảm. Họ pressing cao, đẩy cầu thủ lên tấn công để làm rối loạn Arsenal. Phút 50, Salmon chuyền hỏng cho Cristhian Mosquera, người này lùi lại yếu ớt, để Will Evans lao vào vòng cấm và sút thấp đánh bại Kepa, gỡ hòa 1-1.

Arteta phản ứng nhanh bằng cách tung Jurriën Timber và Eze vào sân. Eze chỉ mất bốn phút để tỏa sáng, ghi bàn thắng ấn tượng. Việc sử dụng Eze vẫn là điểm tranh cãi: nhiều fan muốn anh đá chính thường xuyên để phát huy sự sáng tạo, nhưng sự nghiệp của anh tại Arsenal vẫn gián đoạn. Bàn thắng này có thể là bước ngoặt để anh xây dựng phong độ.

Dowman chơi 77 phút trước khi nhường chỗ cho Bukayo Saka. Dù mặt sân xấu và đối thủ chơi rắn, cầu thủ tuổi teen vẫn thể hiện kỹ thuật tuyệt vời, lướt qua hàng thủ với sự thanh thoát. Arteta khen ngợi: "Max xuất sắc. Khi bóng nảy khắp nơi và đối thủ theo sát, cách cậu kiểm soát thời gian, không gian và chạm bóng thật đáng kinh ngạc. Tốc độ thực hiện những pha xử lý đó cho thấy tài năng chúng tôi đang có". Dowman vừa trở lại sau chấn thương mắt cá, mang lại lựa chọn thú vị cho giai đoạn cuối mùa, dù việc để cầu thủ này đá trên mặt sân như vậy đặt câu hỏi về sự cân bằng phát triển tài năng trẻ.

Arsenal đi tiếp và có thêm bài học xoay tua. Mansfield chơi cân bằng nhờ tinh thần chiến đấu, khiến Arsenal lộ điểm yếu trong quản lý đội hình và thay đổi chiến thuật. Chấn thương của Trossard và Calafiori gây lo ngại trước chuyến làm khách Leverkusen ở Champions League giữa tuần sau. Chiến thắng này giữ Arsenal trong cuộc đua, nhưng nó cảnh báo rằng HLV Arteta cần tinh chỉnh cách sử dụng đội hình để tránh kiệt sức. Với lịch thi đấu dày đặc, khả năng thích ứng sẽ quyết định thành bại của Pháo thủ mùa 2025-26.