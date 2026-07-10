FIFA vừa đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt nhằm điều chỉnh hệ thống Video hỗ trợ trọng tài (VAR) tại World Cup 2026. Sự thay đổi quan trọng này sẽ ngay lập tức được áp dụng từ vòng tứ kết, bắt đầu bằng cuộc đối đầu tâm điểm giữa đội tuyển Pháp và Morocco rạng sáng nay.

Theo thông báo mới nhất, FIFA sẽ triển khai thêm một biện pháp tăng cường nhằm đảm bảo hệ thống VAR hoạt động trơn tru, chính xác và tránh rủi ro kỹ thuật. Cụ thể, trong tất cả các trận đấu kể từ vòng tứ kết, sẽ có thêm 2 trọng tài VAR túc trực trực tiếp tại sân vận động.

Ví dụ như trận Pháp vs Morocco, Leodan Gonzalez, trọng tài người Uruguay sẽ có mặt để hỗ trợ VAR nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra với kết nối tại trung tâm điều hành của FIFA ở Dallas. Trong khi đó, Tatiana Guzman của Nicaragua giữ vai trò trọng tài VAR dự bị.

Mặc dù hệ thống máy chủ VAR chính vẫn tiếp tục được vận hành song sự hiện diện của hai chuyên gia ngay tại sân sẽ đóng vai trò như một phương án dự phòng khẩn cấp. Họ sẽ hỗ trợ tổ trọng tài chính xử lý ngay lập tức nếu có bất kỳ sự cố đường truyền nào xảy ra, đồng thời cung cấp thêm các góc nhìn độc lập để đảm bảo không một tình huống nhạy cảm nào bị đánh giá sai lệch.

Nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh gấp rút này xuất phát từ làn sóng phẫn nộ của các đội tuyển và người hâm mộ sau bất cập ở vòng bảng và vòng 16 đội. Tại giải đấu năm nay, VAR đã nhiều lần trở thành tâm điểm của sự chỉ trích vì những quyết định can thiệp bị cho là quá khắt khe hoặc thiếu tính nhất quán.

Có thể kể đến tình huống đội tuyển Iran bị tước một bàn thắng quý giá ở những phút bù giờ trước Ai Cập do lỗi việt vị chỉ tính bằng vài milimet, hay việc Ghana bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng trong trận hòa trước tuyển Anh .

Ngay cả Brazil cũng từng chịu ấm ức khi bàn thắng sớm của Vinicius Jr trong trận đấu với Scotland bị khước từ một cách đầy tranh cãi. Những quyết định này không chỉ làm thay đổi cục diện trận đấu mà còn khiến uy tín của công tác trọng tài bị đặt dấu hỏi lớn.

Việc bổ sung nhân sự VAR trực tiếp tại sân vận động được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi xem lại băng hình - một vấn đề vốn đã làm gián đoạn nhịp độ của rất nhiều trận đấu vừa qua.

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, nơi mỗi sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể định đoạt số phận của một đội tuyển quốc gia. Với sự can thiệp kịp thời này, FIFA đặt kỳ vọng lớn rằng VAR sẽ quay trở lại với đúng vai trò ban đầu của nó: một công cụ hỗ trợ mang lại sự công bằng và minh bạch tuyệt đối cho môn thể thao vua.