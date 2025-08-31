VAR giúp sức phút cuối, Man Utd chật vật thắng đội mới lên hạng

Đấu với Burnley trên sân Old Trafford, Manchester United phải nhờ tới quả phạt đền ở phút cuối mới giành được 3 điểm. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim trong mùa giải 2025-2026.

Trước đối thủ yếu, Man Utđ chiếm ưu thế với tỷ lệ kiểm soát bóng 60%. Riêng trong hiệp một, đội chủ nhà tung ra tới 15 pha dứt điểm. Dù vậy, bàn thắng mở tỷ số của " Quỷ đỏ " lại là pha phản lưới của đối thủ. Cú đánh đầu của Casemiro đưa bóng dội xà, đập trúng Josh Cullen bay ngược về khung thành Burnley.

Man Utd vất vả trước Burnley. (Ảnh: Reuters)

Sau khi ghi bàn, Man Utd lại không duy trì được thế trận chủ động. Chất lượng của Burnley cả trong tấn công lẫn phòng ngự đều không tốt, tuy nhiên đội khách bất ngờ có bàn gỡ hòa ở đầu hiệp hai. Hàng thủ Man Utd không kèm Lyle Foster khi tiền đạo này băng vào dứt điểm cận thành.

"Quỷ đỏ" ghi bàn ngay ở pha bóng tiếp theo. Dẫu vậy, đội chủ nhà bị gỡ hòa sau đó chỉ 10 phút. Lần này, Man Utd phòng ngự lúng túng trong tình huống ném biên của đối thủ, tạo cơ hội cho Jaidon Anthony ghi bàn.

Man Utd đẩy cao đội hình và cố gắng tấn công. Hàng thủ của Burnley kèm người rất kém nhưng các tiền đạo của Man Utd xử lý ở nhịp cuối không đủ tốt để tận dụng các cơ hội.

Cú đá phạt đền của Bruno Fernandes giúp Man Utd giành được chiến thắng đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Trong tình thế khó khăn, Man Utd được VAR "giải cứu" khi trận đấu bước sang thời gian đá bù. Trọng tài xem lại băng hình và xác định Anthony - cầu thủ gỡ hòa cho Burnley trước đó - kéo ngã Amad Diallo trong vòng cấm.

Từ chấm đá phạt đền, Bruno Fernandes không mắc sai lầm như trận gặp Fulham . Tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện cú đá nhẹ nhưng hiểm, ghi bàn quyết định giúp Man Utd thắng 3-2.