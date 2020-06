Vào chung kết, thầy cũ Công Phượng gửi lời chúc may mắn đến HLV Philippe Troussier

Đánh bại U19 SLNA trong trận bán kết 1 với tỉ số 2-1 bằng 2 pha lập công của Quốc Việt và Quốc Cường, U19 HAGL 1 đã là đội đầu tiên ghi tên mình vào chơi trận chung kết giải U19 Quốc gia 2020. Đối thủ của thầy trò HLV Graechen là đội thắng trong trận bán kết 2 giữa U19 PVF và U19 CAND.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Graechen của U19 HAGL 1 cho biết: "Thực sự, tôi rất vui và tự hào khi các cầu thủ giành chiến thắng ngày hôm nay. Đội nào gặp SLNA cũng rất khó khăn trong việc triển khai lối chơi và U19 HAGL 1 cũng không nằm ngoài điều này.

Hiệp 1, U19 HAGL 1 có lợi thế hơn đôi chút vì được lợi gió và có được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, hiệp 2 thì mọi thứ đã ngược lại, SLNA đổi đội hình sang 3-5-2 khiến chúng tôi khó khăn trong việc triển khai lối chơi của mình"

U19 SLNA nhận hạng Ba chung cuộc sau khi để thua U19 HAGL 1 tại trận bán kết 1, VCK U19 Quốc gia 2020. Ảnh: Hải Lan.

"Đối với tôi, chạm trán U19 CAND hay PVF trong trận chung kết đều như nhau cả thôi. Điều tôi lo lắng lúc này là việc 2 trụ cột Thanh Khôi đội trưởng và Văn Đan đã nhận đủ 2 thẻ vàng và không thể góp mặt trong trận chung kết. Tại giải này, rất nhiều tình huống học trò của tôi không xứng đáng phải nhận thẻ, nhưng họ đã phải nhận lấy ngoài sự mong đợi.

Ngoài ra, tiền đạo số 7 Quốc Việt cũng đang dính chấn thương nên tôi chưa biết sẽ xếp đội hình như thế này. Vấn đề tôi quan tâm lúc này là việc phải bố trí đội hình chính thức như thế nào, khi có nhiều trụ cột dính chấn thương", HLV Graechen lo lắng cho sự vắng mặt của các trụ cột.

"Với HLV Philippe Troussier, tôi chỉ gửi lời chúc may mắn đến ngài đó thôi, hoàn toàn không đưa ra lời khuyên gì dành cho ông ấy đâu. Tôi chỉ là lớp đàn em, trong khi Philippe Troussier được cả thế giới biết đến rồi. Hi vọng may mắn sẽ đến với HLV Philippe Troussier và U19 Việt Nam trong năm nay", HLV Graechen cho biết.

Để thua U19 HAGL 1 từ khá sớm, HLV Văn Tiến của U19 SLNA bức xúc về công tác trọng tài, ông cho biết: "Nếu như không có tình huống 11m từ quá sớm, có lẽ thế trận trận đấu sẽ công bằng hơn rất nhiều. Khi thế trận đang ngang nhau thì bất ngờ bị quả 11m, khiến cho tâm lý của U19 SLNA không được tốt cho lắm".