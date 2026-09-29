"Vắng Xuân Son, ĐT Việt Nam giờ phải chờ Đình Bắc gồng gánh thôi!"

BLV Quang Huy cho rằng ĐT Việt Nam cần cả tập thể chơi tốt trước Thái Lan, trong đó Đình Bắc sẽ phải gánh trọng trách lớn trên hàng công khi Xuân Son vắng mặt.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines (Bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026)

ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan lúc 19h30 hôm nay trong trận đấu được chờ đợi nhất lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Cả hai đội đều đã giành chiến thắng ở trận ra quân, nhưng với ĐT Việt Nam, bài toán nhân sự đang trở nên đáng lo hơn khi Xuân Son phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Theo BLV Quang Huy, sự trở lại của Hoàng Đức sẽ là một trong những điểm đáng chờ đợi nhất trong đội hình Việt Nam: “Tôi hy vọng là hôm nay Hoàng Đức sẽ trở lại. Hoàng Đức sẽ trở lại để mà làm tuyến giữa nó bình ổn hơn”.

Trên hàng công, khi Xuân Son không thể góp mặt, Hoàng Hên nhiều khả năng sẽ được đưa trở lại vị trí quen thuộc nếu Hoàng Đức cũng tái xuất. Bên cạnh đó, những cầu thủ mới lần đầu ra sân ở trận gặp Philippines cũng được kỳ vọng sẽ chơi chắc chắn, tự tin hơn khi đã có thêm trải nghiệm.

“Và trong bối cảnh Xuân Son nghỉ rồi thì Hoàng Hên sẽ được trả lại hàng công. Và cũng hi vọng là những cầu thủ lần đầu lên tuyển, lần trước đá còn có ít nhiều bỡ ngỡ thì trận đấu này sẽ khẳng định một cách chắc hơn”.

Minh Hoàng cũng là một cái tên đáng chú ý sau màn trình diễn ở trận thắng Philippines. Khi được hỏi liệu tiền đạo này có tiếp tục đá chính trước Thái Lan hay không, BLV Quang Huy trả lời ngắn gọn: “Không có Xuân Son thì tôi nghĩ là khả năng cao Minh Hoàng đá chính”.

Xuân Son vắng mặt, Đình Bắc phải gánh trọng trách đặc biệt

Sự thiếu vắng Xuân Son rõ ràng là tổn thất lớn đối với ĐT Việt Nam. Đây cũng là vấn đề mà BLV Quang Huy đặc biệt lưu ý trước cuộc đối đầu với Thái Lan.

“Mình không có nhiều lựa chọn và đúng là Xuân Son sau khi bị gãy chân trở lại thì khả năng độc lập tác chiến và bén nhọn không còn được như trước. Nhưng nếu so sánh với các trung phong của tuyển Việt Nam thì chẳng ai bằng được anh ấy”.

Đình Bắc sẽ gánh trọng trách trên hàng công khi Xuân Son chấn thương (Ảnh: Minh Dân).

Không chỉ là một trung phong có khả năng tự tạo ra khác biệt, Xuân Son còn tạo điều kiện để những cầu thủ xung quanh phát huy khả năng. Đình Bắc là một trong những người được hưởng lợi từ sức càn lướt của tiền đạo này.

“Đình Bắc thì phần nào đó đá lệch biên và cũng được hưởng lợi từ cái sức càn lướt của Xuân Son”.

Bây giờ, khi Xuân Son không thể thi đấu, Đình Bắc sẽ phải đảm nhận một vai trò lớn hơn. Tiền đạo trẻ này cũng chính là người ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 ở trận ra quân.

“Thế thì bây giờ mình cũng hy vọng là Đình Bắc hiện nay cũng đã trưởng thành rồi, thì sẽ gánh được một cái trọng trách đặc biệt trên hàng tấn công, cũng chỉ biết hy vọng thế thôi" - BLV Quang Huy nói.

Thái Lan đồng đều, Chanathip có thể “bung lụa”

Nếu Việt Nam gặp khó vì những vấn đề nhân sự, Thái Lan lại cho thấy chiều sâu đáng kể ở trận ra quân. Đội bóng này thắng Pakistan 4-0 và sở hữu nhiều phương án để giải quyết trận đấu.

BLV Quang Huy đánh giá: “Thái Lan đã cho thấy rằng nền tảng trình độ của cầu thủ họ rất đồng đều. Họ có thể giải quyết trận đấu bằng nhiều phương án khác nhau”.

Đáng chú ý, ông dành sự quan tâm đặc biệt cho Chanathip, người có thể tạo ra khác biệt trong cuộc đối đầu với Việt Nam: “Và hình như Chanathip đang giữ sức chờ ‘bung lụa’ trước Việt Nam. Bên cạnh cái tài cao thấp của 2 đội tuyển thì cũng là một trận đấu của hai ngôi sao Hoàng Đức và Chanathip nếu mà Đức đá được”.

ĐT Việt Nam chờ "ma thuật" của HLV Kim Sang-sik để hóa giải Thái Lan (Ảnh: Minh Dân).

ĐT Việt Nam có thể đánh úp Thái Lan

Dù đánh giá cao sự đồng đều của Thái Lan, BLV Quang Huy không cho rằng ĐT Việt Nam chỉ có thể chống đỡ trước đối thủ này. Điều quan trọng là phải lựa chọn cách chơi phù hợp và tạo ra những thời điểm bất ngờ.

“Mình có thể tạo ra những pha chuyển trạng thái để mà đánh úp họ”.

Đồng thời, Việt Nam không nên chỉ sử dụng một cách tiếp cận duy nhất trong suốt trận đấu.

“Về cách chơi thì mình cần đa dạng hóa trước họ”.

Với HLV Kim Sang-sik, BLV Quang Huy chờ đợi một cách tiếp cận linh hoạt, dựa trên chính diễn biến thực tế của trận đấu thay vì áp đặt một kịch bản cố định.

“Tôi nghĩ chắc chắn với kiểu đá của HLV Kim thì sẽ là một dạng tương kế tựu kế, khiến Thái Lan không lường được. Ta cứ nương theo xem họ chơi thế nào, diễn biến ra sao mà có cách ứng phó”.

Đó có thể là chìa khóa để ĐT Việt Nam giải bài toán Thái Lan trong bối cảnh lực lượng không ở trạng thái tốt nhất.

Minh Hoàng có thể là nhân tố tạo ra bất ngờ (Ảnh: Minh Dân).

“Ta không chờ đợi vào cá nhân riêng lẻ nào”

Dẫu Đình Bắc được kỳ vọng rất lớn, BLV Quang Huy không đặt toàn bộ gánh nặng lên một cá nhân. Trước một đối thủ có lực lượng đồng đều như Thái Lan, sức mạnh tập thể mới là yếu tố quyết định.

“Trước Thái Lan thì ta không chỉ chờ đợi vào cá nhân riêng lẻ nào, mà cần cả đội chơi tốt, nỗ lực”.

Sau trận thắng Philippines 1-0, ĐT Việt Nam đang có 3 điểm, ngang bằng Thái Lan nhưng kém về hiệu số. Cuộc đối đầu trực tiếp tối nay vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ở bảng B.

Và dù đánh giá cao thử thách mà thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đối mặt, BLV Quang Huy vẫn đặt niềm tin vào khả năng giành kết quả tích cực của ĐT Việt Nam.

“Về tỷ số thì tôi cho rằng chúng ta từ hòa tới thắng đấy, tôi nghiêng về chiến thắng 2-1 cho Việt Nam”.

Xuân Son vắng mặt, Hoàng Đức vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Thái Lan đang sở hữu một đội hình đồng đều. Nhưng như BLV Quang Huy phân tích, ĐT Việt Nam vẫn có những phương án để tạo khác biệt. Và trong số đó, Đình Bắc sẽ là cái tên được chờ đợi nhiều nhất.

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