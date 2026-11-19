CLB CAHN đã trải qua một trận thua đáng quên ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã phải nhận thất bại đáng quên trước Johor Darul Ta'zim ngay trên sân Hàng Đẫy tại lượt trận thứ hai bảng B Shopee Cup 2026/27 (Cúp C1 Đông Nam Á). Đây là kết quả đáng thất vọng với đại diện Việt Nam, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà và có bàn mở tỷ số từ rất sớm.

Khởi đầu như mơ, kết thúc trong thất vọng

Trước trận đấu, CAHN không có sự phục vụ của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 phải nghỉ đến hết năm vì chấn thương. Quang Hải cũng không đá chính do chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Dù thiếu hai gương mặt đáng chú ý, CLB CAHN vẫn nhập cuộc đầy chủ động. Ngay phút thứ 3, Brayan Perea phối hợp với Alan Grafite, tạo sức ép khiến hậu vệ Nene bên phía Johor lúng túng đưa bóng về lưới nhà.

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn. CAHN tiếp tục tạo ra những cơ hội đáng chú ý, nhưng Alan Grafite lại sút trúng xà ngang ở phút 16, trước khi Perea đưa bóng tìm đến cột dọc ở phút 28.

Đây là những tình huống mà CAHN hoàn toàn có thể tận dụng để gia tăng cách biệt. Nếu ghi thêm bàn thắng, đội chủ nhà có thể đã tạo ra thế trận thuận lợi hơn rất nhiều.

CLB CAHN dẫn trước từ rất sớm nhưng lại thua ngược đáng thất vọng.

Tuy nhiên, Johor cho thấy bản lĩnh của một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Sau giờ nghỉ, đại diện Malaysia điều chỉnh chiến thuật, gia tăng sức ép và bắt đầu khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của CAHN.

Đội chủ nhà dần đánh mất thế trận. Hàng tiền vệ không còn duy trì được khả năng kiểm soát, trong khi hàng thủ liên tục phải chống đỡ những pha tấn công tốc độ của đối phương.

Marcos Guilherme là một trong những cầu thủ tạo ra khác biệt khi thực hiện pha phản công nhanh, trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm đánh bại Nguyễn Filip, giúp Johor vượt lên dẫn 2-1 ở phút 60.

HLV Mano Polking sau đó đưa Quang Hải vào sân nhằm tìm kiếm sự đột biến. Tuy nhiên, những điều chỉnh của nhà cầm quân người Brazil không thể giúp CAHN xoay chuyển tình thế. Johor tiếp tục ghi bàn để ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 85.

Thiếu Đình Bắc, CAHN bộc lộ vấn đề trước thế lực Malaysia

Thất bại này đặc biệt đáng tiếc bởi CAHN đã có 45 phút đầu tiên tương đối tốt. Họ không hề lép vế trước Johor, thậm chí tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng sự khác biệt nằm ở khả năng duy trì thế trận và tận dụng thời cơ.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Sự vắng mặt của Đình Bắc chắc chắn ảnh hưởng đến sức tấn công của CAHN. Tiền đạo trẻ sở hữu tốc độ và khả năng tạo đột biến, những yếu tố có thể giúp đội bóng Việt Nam gây khó khăn cho hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, không thể xem đây là nguyên nhân duy nhất dẫn đến thất bại.

Vấn đề lớn hơn nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự và chống phản công. CAHN đã không thể duy trì sự tập trung sau giờ nghỉ, để Johor liên tục khai thác những khoảng trống và trừng phạt các sai lầm.

Ở chiều ngược lại, Johor một lần nữa chứng minh sức mạnh của đội bóng hàng đầu Malaysia. Họ sở hữu lực lượng có chiều sâu, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và khả năng điều chỉnh trận đấu rất tốt.

Trước đó, Johor từng thắng PKR Svay Rieng 6-0. Chiến thắng 3-1 ngay tại Hàng Đẫy tiếp tục cho thấy tham vọng lớn của đại diện Malaysia ở Shopee Cup mùa này.

Với CAHN, thất bại này là lời cảnh báo đáng chú ý. Muốn cạnh tranh danh hiệu ở đấu trường khu vực, thầy trò HLV Mano Polking xem ra vẫn còn quá nhiều việc phải làm.