Văn Toàn: Đình Bắc quá giỏi so với tuổi của cậu ấy, mình ghen tị vì thời trẻ mình không được như thế!

Giữa thời điểm tiền đạo Nguyễn Đình Bắc liên tục tạo dấu ấn ở cấp độ U23, cộng đồng mạng bất ngờ "đào lại" một đoạn phỏng vấn của Văn Toàn vào dịp Tết 2024. Khi đó, tiền đạo sinh năm 1996 đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về lứa cầu thủ trẻ kế cận thế hệ vàng bóng đá Việt Nam - và Đình Bắc là cái tên được anh nhắc đến với sự ấn tượng đặc biệt.

"Cậu ấy quá giỏi so với tuổi"

Trong buổi trò chuyện đầu xuân 2024, Văn Toàn kể rằng thời điểm còn thi đấu tại Hàn Quốc, anh từng nghe Đình Bắc chia sẻ thích mình qua một bài phỏng vấn. Khi ấy, Văn Toàn chỉ cảm thấy vui vì được đàn em yêu mến. Nhưng khi trực tiếp tập luyện và quan sát Đình Bắc thi đấu, anh thực sự bất ngờ.

"Mình thấy cậu ấy quá giỏi so với tuổi của cậu ấy. Mình cảm thấy rất vui cho cậu ấy, mặc dù cũng có hơi chút ghen tị vì thằng này trẻ mà khỏe, kĩ năng chơi bóng tốt như vậy. Đó là điều mình rất ghen tị khi mình hồi trẻ không thể bằng Đình Bắc bây giờ".

Một lời thừa nhận vừa chân thành vừa đầy khiêm tốn từ cầu thủ là trụ cột của đội tuyển Việt Nam suốt nhiều năm. Không phải ai cũng sẵn sàng nói rằng đàn em giỏi hơn mình ở cùng độ tuổi, nhưng Văn Toàn đã nói điều đó một cách rất tự nhiên.

Văn Toàn nói về Đình Bắc (Ảnh: Phạm Huyền)

Sự bùng nổ của Đình Bắc

Thời điểm Tết 2024, đó mới chỉ là những nhận định mang tính cá nhân của Văn Toàn sau quãng thời gian ngắn tiếp xúc. Thế nhưng sau 2 năm, nhìn lại mới thấy lời nhận xét ấy gần như… dự báo tương lai.

Đình Bắc sau đó vụt sáng mạnh mẽ trong màu áo U23 Việt Nam, trở thành nhân tố nổi bật ở đấu trường châu lục. Những danh hiệu cá nhân như Vua phá lưới U23 châu Á, những bàn thắng quan trọng và phong độ ổn định giúp anh được nhắc đến như một trong những gương mặt sáng giá nhất của thế hệ mới.

Từ một cầu thủ trẻ được đàn anh "để ý", Đình Bắc dần khẳng định vị thế ngôi sao của U23 Việt Nam, thậm chí ghi dấu ấn bằng những thành tích được xem là hiếm có trong lịch sử các giải trẻ khu vực và châu lục.

Đình Bắc hiện là ngôi sao số một trong lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Khi đàn anh nhìn thấy tương lai

Điều đáng nói là trong chia sẻ năm đó, Văn Toàn không chỉ khen riêng Đình Bắc, mà còn nói về sự giao thoa thế hệ: khi lớp cầu thủ cũ dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, lớp trẻ sẽ đứng lên gánh vác trách nhiệm.

Và với Đình Bắc, có lẽ Văn Toàn đã sớm nhìn thấy hình ảnh của một thủ lĩnh tương lai.

Hai năm trôi qua, câu nói "mình ghen tị vì hồi trẻ không giỏi bằng em ấy" không còn đơn thuần là một lời khen xã giao. Nó trở thành minh chứng cho con mắt nhìn người của một đàn anh từng trải - và cho thấy bóng đá Việt Nam thực sự đang có những mầm non đủ sức kế thừa thế hệ vàng.