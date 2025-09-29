Mới đây, trên trang cá nhân, Trần Bích Hạnh – bạn gái của hậu vệ Vũ Văn Thanh bất ngờ chia sẻ loạt khoảnh khắc di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM. Nàng WAG cho biết dù công việc bận rộn, cô vẫn cố gắng sắp xếp để bay chuyến muộn lúc 20h30, thay vì ở lại đến sáng hôm sau, chỉ để sớm có mặt bên người yêu. "Mình biết bạn ý mong, nên vẫn book chuyến tối để đến kịp", Bích Hạnh viết đầy tình cảm.

Văn Thanh được bạn gái vào thăm dịp cuối tuần

Nàng WAG chấp nhận đi muộn để được gần với chàng cầu thủ hơn

Trong chia sẻ, cô cũng tiết lộ lịch trình khá vất vả, bay tối, gần nửa đêm mới về tới nhà nhưng vẫn chấp nhận, chỉ để gặp Văn Thanh sớm hơn vài tiếng. Hành động âm thầm nhưng đầy ấm áp này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động, bởi nó cho thấy sự gắn bó và quan tâm đặc biệt của cô dành cho cầu thủ đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật chấn thương.

Với Văn Thanh, cầu thủ này đang trong gia đoạn khó khăn của sự nghiệp nên ngay khi có bạn gái vào thăm anh đã không nén được cảm xúc.

Văn Thanh xúc động khi thấy bạn gái đến

Trước đó, Văn Thanh và Trần Bích Hạnh từng gây xôn xao khi công khai hẹn hò. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ.

Hiện tại, Văn Thanh vừa trải qua ca phẫu thuật cổ chân tại TP.HCM và dự kiến cần ít nhất 6–7 tháng để hồi phục. Trong quãng thời gian này, sự động viên và chăm sóc từ bạn gái chắc chắn sẽ là nguồn tinh thần quý giá, giúp hậu vệ gốc Hải Dương thêm mạnh mẽ để sớm trở lại sân cỏ.