Văn Thanh khoe cầu hôn bạn gái đúng ngày sinh nhật

Hôm nay (14.4) là ngày sinh nhật lần thứ 30 của hậu vệ Vũ Văn Thanh . Trong ngày đặc biệt, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thông báo cầu hôn bạn gái thành công.

Trên trang cá nhân, Văn Thanh đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cầu hôn đầy lãng mạn. Kèm theo đó, cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội chia sẻ dòng trạng thái: “Không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đúng người, đúng khoảnh khắc. Món quà mở đầu cho lời hứa, lời cam kết quan trọng nhất dành cho một người vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Làm vợ anh nhé!”.

Đây không phải lần đầu tiên Văn Thanh chọn sinh nhật làm dấu mốc quan trọng trong chuyện tình cảm. Đúng dịp tròn 29 tuổi vào năm ngoái, anh đã công khai mối quan hệ với Trần Bích Hạnh bằng bức ảnh chụp chung. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau và thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, là một trong những hậu vệ giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam và hiện đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội . Trong khi đó, bạn gái anh - Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) - là một hot gymer nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu hơn 600.000 lượt theo dõi trên Instagram.

Không chỉ gây chú ý bởi lượng người theo dõi lớn, Bích Hạnh còn được biết đến với ngoại hình cuốn hút cùng phong cách thời trang gợi cảm. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ hình ảnh tập luyện, thời trang và cuộc sống hàng ngày.

Văn Thanh và Bích Hạnh dính tin đồn hẹn hò từ năm 2023 khi để lộ dấu hiệu đang trong một mối quan hệ. Từ thời điểm công khai, cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.