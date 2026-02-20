Văn Thanh đưa "chị đẹp" sexy nhất làng bóng đá về quê ra mắt dịp Tết

Vừa qua, trên trang cá nhân, Trần Bích Hạnh – bạn gái của tuyển thủ Vũ Văn Thanh đã chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trong chuyến thăm quê Hải Dương (nay là Hải Phòng). Tại đây, cô nàng WAGs đình đám đã vô tình hé lộ cơ ngơi mới của gia đình nam cầu thủ.

Bích Hạnh viết: "Năm ngoái không kịp đón Tết nhà mới, năm nay đón Tết nhà mới cùng với mẹ là sướng nhất nhì". Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy căn nhà mới của Văn Thanh rất khang trang với nội thất gỗ chạm khắc tinh xảo, mang đậm phong cách truyền thống nhưng không kém phần bề thế. Đây được xem là món quà báo hiếu ý nghĩa mà hậu vệ sinh năm 1996 dành tặng cho mẹ sau nhiều năm nỗ lực thi đấu. Khoảnh khắc Bích Hạnh check in tại nhà Văn Thanh cũng hé lộ muốn mối quan hệ của cặp đôi khi đã về ra mắt hai bên gia đình.

Bích Hạnh chụp ảnh Văn Thanh và "check in" ở quê chàng cầu thủ (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh niềm vui về nhà mới, Bích Hạnh cũng lần đầu trải lòng về khoảng thời gian đầy thử thách mà Văn Thanh đã trải qua trong năm 2025. Theo đó, nam cầu thủ đã phải đối mặt với một ca phẫu thuật và quá trình vật lý trị liệu dài đằng đẵng.

"Em biết 2025 là một năm nhiều thử thách với anh, nhất là về mặt tinh thần và cảm xúc. Bên cạnh anh trong giai đoạn hậu phẫu, rồi những ngày tháng vật lý trị liệu và tập phục hồi, em thấy rõ sự kỷ luật, nề nếp, chăm chỉ của anh... từng chút một cứ kiên trì và bền bỉ...", Bích Hạnh chia sẻ.

Bích Hạnh luôn đồng hành cùng Văn Thanh suốt thời gian chấn thương vừa qua (Ảnh: FBNV)

Sự kiên trì của Văn Thanh trên giường bệnh và phòng tập phục hồi chính là minh chứng cho khát khao sớm trở lại sân cỏ. Hiểu được nỗi nhớ bóng đá da diết của bạn trai, Bích Hạnh không quên gửi lời động viên ngọt ngào: "Mong anh sớm quay trở lại thi đấu vì em biết là anh nhớ sân cỏ và trái bóng nhiều lắm rồi... Mọi việc còn lại, cứ để em lo nhé".

Bước sang năm 2026, với sự đồng hành và chăm sóc kỹ lưỡng từ bạn gái, người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào màn tái xuất của Vũ Văn Thanh. Sự ổn định về mặt gia đình và tâm lý sau khi hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho mẹ chắc chắn sẽ là động lực lớn để hậu vệ tài hoa này sớm lấy lại phong độ đỉnh cao. Dân tình cũng hy vọng cặp đôi "trai tài gái sắc" cũng sẽ sớm về chung một nhà.