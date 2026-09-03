Vận rủi đeo bám, cựu sao Man City có thể ngồi tù thêm 6 tháng

Cựu tiền vệ Man City Joey Barton có thể phải ở tù thêm khoảng 6 tháng để chờ xét xử sau khi phiên tòa về cáo buộc hành hung một người đàn ông tại sân golf bị hoãn đến tháng 3/2027.

Theo tin từ The Sun (Anh), Joey Barton lẽ ra phải ra trước Tòa án Liverpool Crown Court trong tuần này để xét xử cáo buộc hành hung gây thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, thẩm phán David Potter quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 8/3/2027.

Joey Barton chụp ảnh selfie ở sân golf nơi cựu tiền vệ này hành hung một người bạn.

Điều đó đồng nghĩa Barton, người hiện đang bị tạm giam, có thể phải tiếp tục ở trong tù khoảng 6 tháng nữa trước khi vụ án được đưa ra xét xử, nếu không được tại ngoại trong thời gian chờ đợi.

Tờ báo Anh cho biết, cựu cầu thủ Man City xuất hiện tại tòa trong ngày sinh nhật lần thứ 44, mặc vest xanh đậm, đeo cà vạt cùng màu và mặc sơ mi xanh. Khi rời khu vực dành cho bị cáo, Barton còn giơ ngón tay cái về phía một người ngồi ở khu vực dành cho công chúng.

Barton bị truy tố sau vụ việc xảy ra gần Huyton and Prescot Golf Club, hạt Merseyside, ngày 8/3/2026. Theo những thông tin được đưa ra trước tòa, cựu danh thủ này đã có chầu nhậu khá “nặng đô” cùng một người bạn có tên Kevin Lynch tại sân golf trước khi xảy ra vụ việc.

Rượu vào lời ra. Không biết hay người đã tranh cãi những gì mà Lynch, một cựu HLV bóng đá bán chuyên, sau đó phải nhập viện với các chấn thương ở mặt và xương sườn. Người đàn ông này được xác định trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định, đồng thời có nguy cơ mất thị lực ở một mắt.

Barton phủ nhận cáo buộc hành hung gây thương tích nghiêm trọng. Vụ việc vì thế vẫn chưa được xét xử và chưa có phán quyết xác định cựu tiền vệ này có phạm tội hay không.

Joey Barton khi còn thi đấu cho Man City và Newcastle cũng nổi tiếng là một tiền vệ hiếu chiến.

Barton từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Man City và ra mắt đội một năm 2002. Cựu tiền vệ có lối chơi rất rắn này có tổng cộng 150 lần ra sân cho đội bóng trước khi chuyển sang Newcastle với giá 5,8 triệu bảng vào tháng 7/2007.

Sau đó, Barton lần lượt khoác áo Queens Park Rangers, Marseille, Burnley và Rangers, đồng thời có một lần khoác áo đội tuyển Anh vào năm 2007. Sau khi giải nghệ, Barton chuyển sang công tác huấn luyện, từng dẫn dắt Fleetwood Town và Bristol Rovers.

Joey Barton cũng không xa lạ với những rắc rối liên quan đến bạo lực. Năm 2008, cựu tiền vệ này bị tuyên 6 tháng tù sau khi nhận tội trong một vụ hành hung tại Liverpool và chấp hành 74 ngày. Cùng năm đó, Barton nhận thêm án 4 tháng tù treo vì tác động vật lý mạnh tay với đồng đội Ousmane Dabo trong thời gian còn khoác áo Man City.

Tháng 12/2025, Joey Barton cũng bị tuyên 6 tháng tù, nhưng được đình chỉ thi hành trong 18 tháng vì những bài đăng trên mạng xã hội xúc phạm nghiêm trọng người dẫn chương trình Jeremy Vine và các BLV bóng đá Lucy Ward, Eni Aluko.