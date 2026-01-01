Văn Quyết và ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn hạnh phúc thế!

Mới đây trong thời gian V.League tạm nghỉ, gia đình tiền đạo Nguyễn Văn Quyết và bà xã Huyền Mi - con gái cả cựu chủ tịch CLB Sài Gòn đã có chuyến du lịch Nhật Bản.

Trong bức hình được chia sẻ, Văn Quyết tạm rời xa hình ảnh "quái kiệt" trên sân cỏ để trở thành người đàn ông của gia đình. Anh diện trang phục thể thao ấm áp, tay bế con gái nhỏ trong bộ đồ phao trắng và mũ len đỏ nổi bật. Đứng cạnh anh, bà xã Huyền Mi gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, thanh lịch. Cậu con trai lớn Văn Quân (biệt danh Sóc) cũng chiếm trọn "spotlight" với vẻ ngoài lém lỉnh. Cậu bé tỏ ra rất hào hứng khi được trải nghiệm các hoạt động vui chơi dưới tuyết cùng bố mẹ.

Gia đình Văn Quyết đi du lịch Nhật Bản (Ảnh: FBNV)

Dù bận rộn với lịch trình tập luyện và thi đấu dày đặc, Văn Quyết luôn được biết đến là người chồng, người cha mẫu mực. Những chuyến du lịch như thế này không chỉ là dịp để các thành viên thư giãn mà còn là cách nam cầu thủ bù đắp cho vợ con sau những ngày tháng thi đấu xa nhà.

Bà xã Huyền Mi chính là hậu phương vững chắc nhất, giúp Văn Quyết giữ vững phong độ đỉnh cao ở tuổi ngoài 30. Sự viên mãn trong đời sống hôn nhân được coi là "bàn đạp" quan trọng giúp thủ quân của đội bóng Thủ đô liên tiếp gặt hái được nhiều danh hiệu cùng các đồng đội.

Vợ chồng Văn Quyết và con gái (Ảnh: FBNV)

Văn Quyết và con trai đang theo nghiệp cầu thủ giống bố (Ảnh: FBNV)

Huyền Mi xinh đẹp cùng con gái út (Ảnh: FBNV)