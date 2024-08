Văn Lâm và dàn sao V.League bỗng tràn xuống Hạng Nhất, mối nguy liệu có đổ lên đầu tuyển Việt Nam?

CLB Trẻ TP.HCM liên tiếp khuấy đảo thị trường chuyển nhượng trong những ngày qua. Dù mới chỉ vừa giành quyền thăng hạng, lên chơi ở giải Hạng Nhất 2024/25, đội bóng này đã khiến tất cả các đối thủ phải "mắt tròn mắt dẹt" với việc đưa về một loạt cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ở V.League.

Những bản hợp đồng đã được CLB Trẻ TP.HCM chốt xong gồm có Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Đỗ Văn Thuận, Trịnh Đức Lợi, Phạm Văn Thành, Nguyễn Đức Việt, Đinh Thanh Bình, Lê Minh Bình, Minh Hoàng…

Thậm chí trong diễn biến mới nhất, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng được đồn đoán sẽ gia nhập đội bóng này với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Trước đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng nằm trong danh sách chuyển nhượng tin đồn của CLB Trẻ TP.HCM.

Văn Lâm hiện đang tập luyện tại trung tâm PVF. Điều này khiến tin đồn anh rời CLB Bình Định gần như sẽ trở thành sự thật.

Nhìn qua danh sách tân binh, dễ dàng nhận thấy tham vọng giành vé lên chơi ở V.League của CLB Trẻ TP.HCM. Tuy nhiên nếu những trụ cột của tuyển Việt Nam như Văn Lâm, Hoàng Đức thực sự xuống chơi ở giải Hạng Nhất, liệu HLV Kim Sang-sik có cảm thấy lo lắng hay không?

Xét về chất lượng và tính cạnh tranh, rõ ràng giải Hạng Nhất không thể so sánh được với V.League. Mùa trước, giải chỉ có 11 đội, với tổng vòng đấu là 20, ít hơn V.League 6 lượt trận. Đến mùa này, việc bốc thăm xếp lịch thi đấu thậm chí còn phải hoãn lại do có tới 5 CLB là Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Định Hướng Phú Nhuận chưa chốt tham dự giải. Bên cạnh đó, giải Hạng Nhất cũng không cho phép các CLB đăng ký ngoại binh thi đấu.

Trong một môi trường thi đấu như vậy, dư luận rõ ràng có lý do để đặt dấu hỏi về việc những tuyển thủ quốc gia có thể duy trì được phong độ cao hay không. Không chỉ Văn Lâm, Hoàng Đức, những cầu thủ như Thanh Bình, Ngọc Bảo đều được lên tuyển trong các lần triệu tập gần đây. Việc chơi ở giải Hạng Nhất rõ ràng khiến cơ hội của họ bị ảnh hưởng.

Văn Lâm và Ngọc Bảo liệu có tái ngộ tại CLB Trẻ TP.HCM?

Tuy nhiên một khi những cầu thủ này chấp nhận rời V.League, rõ ràng họ có cái lý của riêng mình. Và một trong những lý do để CLB Trẻ TP.HCM có thể tuyển quân rầm rộ như vậy chắc chắn là khả năng tài chính vững vàng.

Năm 2002, bầu Đức từng thuyết phục thành công Kiatisuk, ngôi sao số 1 Thái Lan và Đông Nam Á thời điểm ấy, tới khoác áo ở HAGL và thi đấu ở giải hạng Nhất. Tài chính và chiến lược thể hiện rõ tham vọng của đội bóng đã giúp bầu Đức làm được điều này. Và giờ, CLB Trẻ TP.HCM có vẻ cũng đang lặp lại điều đó.

Dàn tân binh hùng hậu của CLB Trẻ TP.HCM.

Nếu mọi việc thuận lợi, CLB Trẻ TP.HCM sẽ có thể lên hạng chỉ sau một mùa. Điều này là hoàn toàn khả thi, bởi giảiHhạng Nhất luôn có sự phân nhóm rõ ràng. Nhóm đầu bảng gồm những đội có tiềm lực mạnh, có tham vọng lên V.League, và nhóm sau gồm những đội bóng "an toàn", có lực lượng vừa phải để duy trì vị trí ở giải hạng Nhất.

Nhìn vào tương quan mùa giải tới, CLB Bình Phước, PVF-CAND sẽ là những đối thủ chính với CLB Trẻ TP.HCM. Còn với những cầu thủ tên tuổi kể trên, họ có lẽ cũng tin vào khả năng đội bóng của mình sẽ sớm lên hạng.

Tất nhiên trong trường hợp lên V.League, CLB Trẻ TP.HCM sẽ phải thay đổi đơn vị chủ quản nếu CLB TP.HCM vẫn còn thi đấu tại đây. Nhưng với bóng đá Việt Nam, điều đó chắc cũng chẳng phải việc gì khó khăn.