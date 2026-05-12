Văn Lâm đưa vợ con đi du lịch, Yến Xuân khoe dáng nuột nà, chuẩn nàng WAG sexy nhất làng bóng Việt

Tranh thủ quãng nghỉ quý giá giữa các vòng đấu, thủ môn Đặng Văn Lâm đã đưa bà xã Yến Xuân và con trai đi nghỉ dưỡng tại Ninh Bình. Chuyến đi không chỉ là dịp để gia đình nhỏ hâm nóng tình cảm mà còn là cơ hội để "nàng WAG sexy nhất làng bóng Việt" một lần nữa khẳng định phong độ nhan sắc đỉnh cao của mình.

Trên trang cá nhân, Yến Xuân khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi đăng tải những khung hình khoe trọn vóc dáng "mướt mắt" trong bộ bikini gợi cảm bên hồ bơi.Vốn là một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, Yến Xuân luôn duy trì được hình thể săn chắc với vòng eo "con kiến" nổi rõ cơ bụng số 11 và vòng ba sexy.

Yến Xuân dù mới sinh con nhưng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng săn chắc

Khoảnh khắc bình yên bên con trai và chồng của nàng WAG

Dưới cái nắng nhẹ của vùng đất cố đô, làn da khỏe khoắn cùng thần thái rạng rỡ của bà mẹ một con càng thêm nổi bật, minh chứng cho việc luyện tập bền bỉ và lối sống khoa học.

Không chỉ dừng lại ở những tấm hình khoe dáng cá nhân, người hâm mộ còn tan chảy trước khoảnh khắc bình yên khi cả gia đình cùng nhau đi dạo. Hình ảnh Văn Lâm nam tính, tay đẩy xe cho con bên cạnh vợ hiền tạo nên một khung cảnh hạnh phúc viên mãn, xứng danh cặp đôi "trai tài gái sắc" bậc nhất làng thể thao Việt Nam. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy ắp tiếng cười này chính là nguồn năng lượng tuyệt vời để nam thủ thành trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới khi V.League 2025/26 chuẩn bị đến những vòng đấu cuối cùng.

Văn Lâm dành thời gian bên gia đình ngày nghỉ không phải thi đấu

Gia đình 3 thành viên hạnh phúc

Vóc dáng cực nuột nà của Yến Xuân