Văn Hậu vào bóng thô bạo, Doãn Ngọc Tân mất cơ hội trở lại tuyển Việt Nam

Doãn Ngọc Tân chắc chắn vắng mặt ở đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Doãn Ngọc Tân vừa được CLB Thể Công Viettel đưa đi kiểm tra tình trạng chấn thương trong buổi chiều 11/9. Kết quả thăm khám cho thấy tiền vệ sinh năm 1994 bị phù nề dây chằng, phù nề tủy xương. Chấn thương này khiến cầu thủ của Thể Công Viettel phải rời sân cỏ ít nhất 3-4 tuần.

Phút 70, trong một tình huống tranh chấp cách xa vòng cấm của CLB Công an Hà Nội, Doãn Ngọc Tân có tình huống cắt bóng chuẩn xác. Nhưng ở diễn biến tiếp theo, Đoàn Văn Hậu trong nỗ lực tranh bóng lại có động tác nguy hiểm khi gầm giày của anh đã đạp thẳng vào phần ống đồng gần cổ chân của Doãn Ngọc Tân.

Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương sau pha vào bóng của Văn Hậu.

Với vết đau vừa gặp phải tại vòng 2 V.League, Doãn Ngọc Tân chắc chắn phải vắng mặt ở đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 cuối tháng 9. Trước đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik từng úp mở việc sẽ có những điều chỉnh nhân ở đội tuyển quốc gia nhằm cải thiện sức mạnh chuyên môn.

Người hâm mộ kì vọng rằng Doãn Ngọc Tân có thể trở lại đội tuyển Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng chủ yếu vì các chấn thương. Mùa giải 2025/26, Ngọc Tân phải nghỉ dài hạn vì gãy xương sườn trong trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 2 V.League.

Khi đội bóng xứ Thanh gặp biến cố lớn ở thượng tầng, Ngọc Tân sẵn sàng từ chối mọi lời đề nghị chuyển nhượng và ở lại giúp câu lạc bộ trụ hạng. Đến khi trở lại trong màu áo Thể Công Viettel, dường như “vận đen” chưa buông tha Ngọc Tân.

Tại ASEAN Cup 2024, Doãn Ngọc Tân lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Anh để lại ấn tượng nhờ nguồn thể lực vô tận, phong cách thi đấu tận hiến. Chính khả năng phòng ngự tuyệt vời của Ngọc Tân giúp Hoàng Đức và Quang Hải có thể dồn toàn lực cho mặt trận tấn công.

Ngọc Tân trực tiếp ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam thắng Philippines ở vòng bảng. Sau đó, anh giành chức vô địch Đông Nam Á sau 2 chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết.