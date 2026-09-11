Văn Hậu suýt biến đồng nghiệp thành “Evan Dimas thứ 2” và sự xấu xí đáng trách

Pha vào bóng nguy hiểm khiến Văn Hậu nhận thẻ đỏ trực tiếp không còn đơn thuần là một khoảnh khắc quyết liệt. Nó gợi lại một “vết gợn” từng nhiều lần xuất hiện trong cách chơi của hậu vệ này.

Văn Hậu và những lần ranh giới bị đẩy quá xa

Một lần nữa, Đoàn Văn Hậu lại khiến hàng ngàn CĐV phải “rợn tóc gáy” với pha vào bóng trúng vùng cổ chân khiến Doãn Ngọc Tân vô cùng đau đớn, khi CLB CAHN gặp Viettel ở vòng 2 V.League. Tình huống đó khiến Văn Hậu nhận thẻ đỏ còn Ngọc Tân dính chấn thương.

Sau trận, HLV Popov tỏ ra ngán ngẩm, cho rằng tình hình của Ngọc Tân rất tệ và anh coi như đã mất cúp C2 châu Á.

Văn Hậu từng được biết đến như một trong những hậu vệ giàu sức mạnh và máu lửa nhất của bóng đá Việt Nam. Đó từng là phẩm chất giúp anh tạo dấu ấn ở các đội tuyển trẻ, ĐTQG và trong màu áo CLB. Nhưng cũng chính sự quyết liệt ấy không ít lần đẩy Văn Hậu đến rất gần ranh giới giữa một pha tranh chấp mạnh mẽ và hành vi nguy hiểm.

Cái tên Evan Dimas vẫn là ký ức khó quên nhất.

Tại chung kết SEA Games 2019, Văn Hậu có pha va chạm với tiền vệ Indonesia ở phút 23. Evan Dimas sau đó phải rời sân vì chấn thương và được đưa đi kiểm tra. Sau trận, Văn Hậu chủ động xin lỗi đối thủ. Hình ảnh hai cầu thủ ôm nhau sau trận đấu phần nào làm dịu đi tranh cãi, nhưng sự việc ấy vẫn trở thành một trong những khoảnh khắc gây ám ảnh nhất khi nhắc tới các pha va chạm của Văn Hậu.

Thậm chí là truyền thông Indonesia liên tục nhắc tới Văn Hậu, với thái độ rất gay gắt. Trong mắt báo giới xứ Vạn đảo, có lẽ Văn Hậu chính là cái tên “đáng ghét” bậc nhất.

Evan Dimas từng là nạn nhân bởi cách chơi quyết liệt quá mức của Đoàn Văn Hậu.

Đáng nói, đó không phải lần duy nhất Văn Hậu trở thành tâm điểm vì cách chơi quá quyết liệt, đầy tiểu xảo, đôi khi trên mức cần thiết. Tại AFF Cup 2022, trong trận Việt Nam gặp Malaysia, hậu vệ này có một loạt tình huống va chạm khiến đối thủ phản ứng. Có tình huống Văn Hậu bị cho là dùng cùi chỏ với cầu thủ Malaysia; một tình huống khác khiến Azam Azmi bị đẩy ra ngoài đường biên, sau đó cầu thủ Malaysia nhận thẻ đỏ vì hành vi đánh nguội. Nhiều ý kiến từ Malaysia khi ấy cho rằng chính Văn Hậu cũng có thể phải nhận thẻ đỏ nếu giải đấu áp dụng VAR.

Trước đó, trong trận đấu với Thái Lan hồi tháng 11/2019, Văn Hậu cũng đã có pha đẩy người từ phía sau với Manuel Bihr và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Đó cũng là tình huống mà Manuel Bihr chưa chạm vào được vào bóng.

Thậm chí đầu năm 2023, sau trận đấu với Malaysia, truyền thông Malaysia tiếp tục đặt câu hỏi về việc Văn Hậu đã nhiều lần thoát thẻ đỏ.

Bởi vậy, chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu ngày 10/9/2026 không nên được nhìn như một sự cố hoàn toàn tách biệt. Đây là lần đầu Văn Hậu nhận thẻ đỏ kể khi trở lại sân cỏ sau chấn thương dài hạn, nhưng nó đồng thời khiến người ta nhớ lại một vấn đề đã từng tồn tại: sự quyết liệt quá mức dường như khiến anh trở nên xấu xí hơn.

Những “bản án” sẵn sàng chực chờ

Điều đáng sợ nhất sau pha bóng vừa qua không phải là Văn Hậu bị truất quyền thi đấu. Đó là nguy cơ một đồng nghiệp có thể phải trả giá bằng một chấn thương nghiêm trọng.

Ở thời điểm hiện tại, Văn Hậu đã nhận thẻ đỏ trực tiếp và còn đối mặt khả năng bị kỷ luật bổ sung vì tính chất nguy hiểm của pha vào bóng.

Một hậu vệ có thể tranh chấp mạnh. Một cầu thủ có thể chơi quyết liệt. Nhưng không ai có quyền biến sự quyết liệt ấy thành nguy cơ đối với sức khỏe của đồng nghiệp.

Đó là lý do cụm từ “Evan Dimas thứ hai” xuất hiện trong câu chuyện này. Không phải để kết luận Văn Hậu muốn làm ai đó chấn thương, càng không phải để đánh đồng hai tình huống, mà để nhắc rằng một pha bóng vượt giới hạn đôi khi có thể để lại hậu quả vượt xa 90 phút thi đấu.

Pha vào bóng nguy hiểm với Ngọc Tân khiến Văn Hậu trở nên xấu xí hơn trong mắt người hâm mộ.

Và bóng đá hiện đại đang khiến những pha bóng như vậy ngày càng khó được bỏ qua. VAR đã thay đổi cuộc chơi. Những tình huống trọng tài không nhìn thấy, những pha va chạm diễn ra ngoài tầm quan sát hoặc những cú vào bóng tưởng như chỉ nhận thẻ vàng có thể được xem lại từ nhiều góc độ. Chính vì vậy, những cầu thủ có xu hướng chơi rắn càng phải tự điều chỉnh.

Với Văn Hậu, câu chuyện này còn đáng lưu tâm hơn bởi anh vẫn được xem là một trong những lựa chọn có thể đóng góp cho ĐTQG Việt Nam.

Nếu một tình huống tương tự xảy ra ở ASEAN Cup, Asian Cup hay một giải đấu quốc tế có VAR, hậu quả không chỉ là Văn Hậu bị đuổi khỏi sân. Một án treo giò có thể khiến đội tuyển mất người ở trận kế tiếp. Một pha bóng xấu có thể khiến hình ảnh của cầu thủ Việt Nam bị soi xét trên truyền thông khu vực. Và nếu nghiêm trọng hơn, nó có thể tạo ra những tranh cãi không đáng có cho cả đội tuyển.

Bóng đá Việt Nam, giống như nhiều giải đấu quốc tế, đang bước vào giai đoạn mà những giải đấu lớn ngày càng sử dụng VAR và tiêu chuẩn trọng tài ngày càng khắt khe. Văn Hậu vì thế không chỉ cần trở lại sau những chấn thương kéo dài bằng thể lực và phong độ. Anh còn cần trở lại bằng một phiên bản trưởng thành hơn trong cách kiểm soát chính mình.

Văn Hậu từng có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo Việt Nam. Sẽ thật đáng tiếc nếu sau tất cả, người ta lại nhớ anh nhiều hơn bởi những pha bóng xấu xí.



