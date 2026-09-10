Văn Hậu phạm lỗi nguy hiểm phải nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp ở V.League

Văn Hậu nhận thẻ đỏ, CLB CAHN vẫn thắng 1-0 Thể công Viettel tối 10/9 thuộc vòng 2 V.League 2026/27.

Tối 10/9, trận derby thủ đô giữa Thể Công Viettel và Công An Hà Nội (CAHN) thuộc vòng 2 V.League 2026/27 trên sân vận động Hàng Đẫy đã diễn ra vô cùng kịch tính. Dù phải chơi thiếu người từ giữa hiệp hai sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, thầy trò HLV Mano Polking vẫn xuất sắc giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng.

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu xuất hiện ở phút 70. Trong một pha tranh chấp quyết liệt, Đoàn Văn Hậu đã có hành vi đạp bóng nguy hiểm đối với Doãn Ngọc Tân bên phía Thể Công Viettel. Ban đầu, trọng tài chính Ngô Duy Lân chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tư vấn từ tổ VAR và trực tiếp tham khảo màn hình quay chậm bên đường biên, ông Ngô Duy Lân đã thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của hậu vệ mang áo số 5. Đáng chú ý, theo thống kê từ Soccerway, đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu tại đấu trường V.League.

Văn Hậu phạm lỗi nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân

Trọng tài tham khảo VAR

Trọng tài Ngô Duy Lân xoá thẻ vàng

Và sau đó rút thẻ đỏ cho Văn Hậu

Trước đó, bước vào hiệp một, CAHN nhanh chóng áp đặt thế trận và kiểm soát bóng lên tới 73%. Tuy nhiên, Thể Công Viettel chủ động lùi sâu phòng ngự chặt chẽ, khiến các pha lên bóng của CAHN gặp nhiều bế tắc. Dù hai đội liên tục tranh chấp nảy lửa ở khu vực giữa sân, các cơ hội nguy hiểm tạo ra không thực sự rõ ràng và hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Rơi vào thế thi đấu thiếu người trong 20 phút cuối, những tưởng CAHN sẽ phải co cụm phòng ngự, nhưng đội bóng ngành công an vẫn kiên trì dâng cao tìm kiếm cơ hội. Bất ngờ xảy ra ở phút 90+3, từ quả tạt chính xác bên cánh, ngoại binh Stefan Mauk bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Việt, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng "vàng" ở phút bù giờ đã giúp CAHN khép lại trận đấu với thắng lợi kịch tính 1-0. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Mano Polking duy trì mạch 2 trận toàn thắng để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2026/27.

Một số hình ảnh diễn biến căng thẳng của trận đấu: