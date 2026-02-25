Trong trận đá bù vòng 10 V-League 2025-2026 diễn ra tối 24/2, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã khiến cả sân vận động Thanh Hóa ngỡ ngàng bằng một bàn thắng không tưởng từ khoảng cách gần giữa sân, đánh dấu sự trở lại đầy ngạo nghễ sau thời gian dài chấn thương.

Phút 66, khi tỷ số đang là 1-1, một tình huống bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm đã trở thành bước ngoặt lịch sử của trận đấu. Quan sát thấy thủ thành Trịnh Xuân Hoàng bên phía Thanh Hóa dâng cao khỏi khung gỗ để chỉ đạo hàng phòng ngự, Đoàn Văn Hậu đã đưa ra một quyết định táo bạo ngay sát vạch vôi giữa sân.

Văn Hậu lập siêu phẩm, Hải My hạnh phúc quay lại video (Video: TTNV)

Ở nhà, Doãn Hải My cùng cả gia đình ngồi xem trận đấu đã không kìm nén được cảm xúc nhảy lên ăn mừng. Mẹ vợ của Văn Hậu cũng hạnh phúc vỡ oà khi con rể ghi bàn.

Khoảnh khắc camera ghi lại cảnh ăn mừng nhà Văn Hậu (Video: Hải My)

Thay vì một đường chuyền phối hợp thông thường, hậu vệ sinh năm 1999 thực hiện cú dứt điểm tầm xa đầy quyết đoán. Trái bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo trên không trung, vượt qua hoàn toàn tầm với của thủ môn đối phương và găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả.

Đây không chỉ là một bàn thắng đẹp mắt, mà còn là một "siêu phẩm để đời" trong sự nghiệp của Văn Hậu. Cú sút thể hiện đầy đủ những phẩm chất ưu tú nhất của anh: nhãn quan chiến thuật sắc bén, sự tự tin tuyệt đối và kỹ thuật dứt điểm thượng thừa.

Chia sẻ về khoảnh khắc đầy cảm xúc này, Văn Hậu hạnh phúc nói:

"Tôi luôn suy nghĩ tích cực và khao khát được quay lại sau chấn thương. Thật vui vì điều này đã thành hiện thực bằng một bàn thắng như vậy".

Văn Hậu trở lại mạnh mẽ sau chấn thương (Ảnh: VPF)

Siêu phẩm này không chỉ giúp CLB Công an Hà Nội lật ngược thế cờ thắng chung cuộc 3-1 mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự hồi sinh của hậu vệ trái số 1 Việt Nam. Với phong độ này, cánh cửa trở lại Đội tuyển Quốc gia đang rộng mở hơn bao giờ hết với Đoàn Văn Hậu.