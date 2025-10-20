Văn Hậu - Hải My đẹp đôi!

Ngày 20/10, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới cùng vợ là Doãn Hải My. Trên trang cá nhân, anh viết ngắn gọn: “Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới 20-10-2023 & 20-10-2025”, kèm theo loạt hình ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Trong loạt ảnh, Văn Hậu và Hải My đều lựa chọn trang phục trắng thanh lịch, thể hiện sự tinh tế và đồng điệu như tái hiện lại đám cưới cách đây 2 năm. Cặp đôi nắm tay nhau bước vào không gian sang trọng cùng nhau ăn tối và chụp ảnh lưu niệm, nơi mà đã diễn ra đám cưới năm 2023. Đặc biệt, sự xuất hiện của con trai khiến bộ ảnh thêm phần ấm áp, trọn vẹn.

Văn Hậu nắm tay vợ, bế con trai như bước vào lễ đường

Sau 2 năm cặp đôi đã có mái ấm trọn vẹn

Sau 2 năm kết hôn, Văn Hậu và Hải My đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Từ khi chào đón con trai đầu lòng, cả hai hạn chế chia sẻ đời tư lên mạng xã hội nhưng vẫn luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự gắn bó, đồng hành trong cả cuộc sống và công việc.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới gia đình nhỏ của Văn Hậu – Hải My. Nhiều người nhận xét rằng, sau hôn nhân, cả hai ngày càng chững chạc, trưởng thành và có cuộc sống hôn nhân bình yên đáng ngưỡng mộ.