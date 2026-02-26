"Văn Hậu ghi siêu phẩm nhưng đừng vội vã trở lại ĐT Việt Nam"

Tối 24/2, Văn Hậu trở lại thi đấu cả trận cho CLB CAHN trên sân Thanh Hóa. Đáng quý hơn, ngôi sao này còn có một bàn thắng siêu phẩm từ giữa sân. Tình huống này cũng xuất phát từ việc Văn Hậu tự tranh chấp lấy bóng của đối phương và sút xa ghi bàn.

Nhận định về bàn thắng của Văn Hậu, BLV Quang Huy nêu quan điểm: "Trong sự nghiệp, Văn Hậu đã từng có nhiều siêu phẩm rồi, từ giữa sân như vậy cũng có rồi nên mình không quá bất ngờ. Và việc Hậu lập siêu phẩm với tôi không quan trọng bằng việc sẽ giữ được nhịp chơi đều, tham gia thường xuyên các trận đấu. Nhịp chơi, sự đáp ứng được cường độ thi đấu mới là điều quan trọng. Làm sao để một trận quan trọng, căng thẳng, cậu ấy vẫn đủ sức chơi hết thậm chí lặp đi lặp lại như vậy mà không bị tái phát chấn thương. Đó là điều quan trọng nhất. Còn tất nhiên siêu phẩm sẽ là thứ kích thích, giúp Văn Hậu vững tin hơn vào con đường đang đi. Đó là một gia vị tốt".

Quả thật là vậy. Thời gian qua, Văn Hậu cũng đã một vài lần trở lại nhưng rồi tái phát chấn thương, phải trở lại bình cách hồi phục. Vì thế giờ đây khi ngôi sao này lại ra sân, điều NHM kỳ vọng nhất là Hậu sẽ thi đấu bền vững. Một khi Hậu thi đấu bền vững, tìm lại phong độ đỉnh cao, các bàn thắng, các siêu phẩm rồi sẽ liên tục đến.

Cũng sau trận đấu tối 24/2, Văn Hậu có chia sẻ rằng dù chấn thương nhiều năm, anh không hề sợ bóng, vào sân là sẽ chơi lăn xả. Đây thực tế là điều ít nhiều cũng cần thận trọng khi Hậu trong giai đoạn mới trở lại. Song BLV Quang Huy tin rằng, với kinh nghiệm dày dạn và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, Hậu sẽ biết cân đối để có lợi ích nhất:

"Văn Hậu là một cầu thủ nhà nghề, lại có đội ngũ chuyên nghiệp đi cùng nên chúng ta cũng không cần khuyên gì. Tự cậu ấy hiểu. Đầu năm tôi chỉ chúc lời may mắn tới Văn Hậu thôi. Để không bị tái phát chấn thương thì cũng cần may mắn chứ. Đang yên đang lành nếu bị đối phương băm bổ vào thì cũng khó lắm. Chúc Văn Hậu đầu năm may mắn, chân cứng đá mềm".

Văn Hậu từng là ngôi sao sáng của ĐT Việt Nam.

Trong phần chia sẻ tối 24/2, Văn Hậu còn nói về chuyện trở lại ĐT Việt Nam, ngắn gọn nhưng đầy khát khao: "Hậu hay bất cứ cầu thủ nào khi thi đấu đều mong khoác lên mình màu áo đội tuyển!"

Tuy nhiên theo BLV Quang Huy, Văn Hậu không cần quá vội vã trở lại ĐTQG, vì cường độ thi đấu quốc tế sẽ quyết liệt hơn hẳn tại V.League:

"Tôi nghĩ Văn Hậu chưa nên vội vàng trở lại ĐT Việt Nam. Đá quốc tế thì đôi khi máu lửa hơn nhiều. Tất nhiên quyền lựa chọn là của HLV trưởng. Ông ấy là người sẽ phải theo dõi, thậm chí hỏi han kỹ CLB xem sức chịu đựng của Văn Hậu tới đâu rồi, khả năng thi đấu trong các trận tới ra sao.

Từ giờ tới lúc ĐTQG tập trung để đấu Malaysia còn 4 trận nữa. Nên HLV Kim nếu muốn gọi Văn Hậu thì cần liên hệ CLB CAHN để hỏi han kĩ. Văn Hậu nằm trong một tập thể mạnh, không có cậu ấy thì họ vẫn đủ người chơi. Đấy là môi trường tốt để Văn Hậu từ từ hồi phục. Nhưng lên ĐTQG thì sẽ khác nên HLV trưởng sẽ cần hỏi kĩ về Văn Hậu.

Nếu Văn Hậu cảm thấy khỏe mạnh, các trận tiếp theo tại V.League đều chơi 100% thì cũng có thể trở lại thôi. Nhưng HLV ĐTQG vẫn cần có sự trao đổi kĩ với CLB".

Trận đấu gần nhất của ĐT Việt Nam là gặp Malaysia ngày 31/3 tới. Đây được dự báo sẽ là trận đấu cực kỳ căng thẳng. Nếu Tòa án thể thao Quốc tế CAS chậm đưa ra quyết định xử phạt Malaysia vì "nhập lậu" 7 cầu thủ, ĐT Việt Nam sẽ cần cố gắng thắng đối thủ ít nhất 4 bàn cách biệt.

Còn trong trường hợp CAS sớm tuyên bố Malaysia phạm luật, dẫn tới việc AFC có thể xử Malaysia thua ngược 2 trận lượt đi trước Việt Nam cùng Nepal, chúng ta sẽ lập tức có vé vào VCK Asian Cup 2027. Nhưng khi đó, ở trận đấu cuối cùng dù chỉ mang tính thủ tục, Malaysia rất có thể sẽ chơi quyết tâm hòng vớt vát danh dự. Và ĐTVN trên sân nhà cũng sẽ không thể buông xuôi mà cần một chiến thắng cống hiến cho NHM.

Nói tóm lại, dù tình thế ra sao, cuộc đấu giữa Việt Nam vs Malaysia ngày 31/3 tới sẽ không hề nhẹ nhàng. Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu nếu ngay tại trận đấu này sẽ mang nhiều rủi ro. Bởi vậy, Văn Hậu hãy cứ chuyên tâm phục hồi thật tốt ở CLB CAHN. Chuyện trở lại ĐTVN, hãy đợi lúc thật sự chín muồi.