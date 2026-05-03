Văn Hậu - Doãn Hải My cực tình, khoá môi ngọt ngào ngay trên sân Lạch Tray

CLB CAHN có chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray thuộc vòng 21 V.League. Sau trận đấu, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi những giây phút hạnh phúc bên vợ và con trai.

Dù phải thi đấu trên sân khách đầy áp lực, Đoàn Văn Hậu vẫn nhận được sự tiếp lửa vô cùng ý nghĩa. Doãn Hải My xuất hiện với diện mạo giản dị nhưng không kém phần thanh lịch. Xuyên suốt trận đấu, cô lặng lẽ theo dõi từng bước chạy của chồng.

Hải My đưa con trai xuống gặp Văn Hậu (Ảnh: Jogarbola)

Văn Hậu hôn vợ cực tình cảm (Ảnh: Jogarbola)

Ngay sau khi trận đấu kết thúc với thắng lợi dành cho đội khách, Doãn Hải My đã bế bé Lúa – quý tử đầu lòng của cặp đôi xuống sân cỏ để chúc mừng bố. Hình ảnh gia đình nhỏ đoàn tụ ngay tại "chảo lửa" Lạch Tray đã tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp. Trước sự chứng kiến của đông đảo ống kính truyền thông và người hâm mộ, Đoàn Văn Hậu đã trao cho bà xã một nụ hôn cực kỳ tình cảm. Đây được xem là khoảnh khắc minh chứng cho cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi đình đám nhất nhì làng bóng Việt.

Bé Lúa tỏ ra khá dạn dĩ trong vòng tay mẹ. Cậu bé chiếm trọn "spotlight" với vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu khi lần đầu xuất hiện trong bầu không khí sôi động của V.League để cổ vũ bố. Văn Hậu sau đó còn dắt con trai cùng toàn đội đi cảm ơn người hâm mộ đến cổ vũ trận đấu.

Văn Hậu có một trận đấu đầy năng nổ

CLB CAHN thắng 2-0 vững ngôi đầu bảng V.League

Hạnh phúc của Đoàn Văn Hậu càng thêm trọn vẹn khi CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước chủ nhà Hải Phòng. Kết quả này giúp đội bóng ngành Công an củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và tiến một bước dài tới ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Có thể thấy, đằng sau những vinh quang trên sân cỏ của Đoàn Văn Hậu luôn có bóng dáng của một "hậu phương" vững chắc.