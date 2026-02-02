Văn Hậu chấn thương phải rời sân bằng cáng

Đoàn Văn Hậu trở lại sân cỏ sau gần hai năm vắng bóng đã trở thành tâm điểm của vòng 12 V.League 2025/26. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi hậu vệ sinh năm 1999 phải rời sân bằng trong trận CAHN tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy tối 1/2 thuộc vòng 12 V.League.

Phút 56, Văn Hậu bất ngờ đổ gục xuống sân và ra hiệu thay người khẩn cấp. Hình ảnh hậu vệ này rời sân trên cáng, gương mặt thất thần và sau đó phải bó đá kín đầu gối ngồi tại khu vực cabin kỹ thuật khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Văn Hậu chấn thương vùng gót chân

Văn Hậu không thể tiếp tục thi đấu

Hậu vệ sinh năm 1999 nhăn mặt rời sân bằng cáng

Văn Hậu bó chân ngồi thẫn thờ bên ngoài

Dù mất đi nhân tố quan trọng ở hàng thủ trong hiệp 2, CAHN vẫn bảo vệ thành công thắng lợi sát nút 3-2 trước một Ninh Bình. Bước vào trận đấu, Geovane sớm mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ 2, nhưng "sát thủ" Alan Grafite đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick ngay trong hiệp một (phút 30, 35 và 45+2) để giúp CAHN dẫn ngược 3-1. Sang hiệp hai, dù chơi thiếu người do thẻ đỏ của Quang Nho, Ninh Bình vẫn có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ công của Thành Trung ở phút 54.

Về phía Văn Hậu, chấn thương mới nhất tại vòng 12 lại một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về tương lai của cầu thủ này. Trước khi có màn tái xuất dang dở tối nay, Đoàn Văn Hậu đã phải trải qua một hành trình hồi phục gian truân kéo dài từ cuối năm 2023.

Nguồn cơn của việc vắng bóng gần 2 năm qua là chấn thương viêm điểm bám gân gót chân (gân Achilles), một loại chấn thương cực kỳ khó chịu và dễ tái phát trong bóng đá đỉnh cao.

Văn Hậu chơi năng nổ trước khi rời sân

Ảnh: HĐ