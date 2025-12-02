Vấn đề then chốt của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 dưới góc nhìn Phó Chủ tịch VFF

U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu giành kết quả cao nhất

"Việc điều chỉnh lịch và địa điểm thi đấu phần nào ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của đội. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động có phương án ứng phó khi nhận thông tin, vì vậy hiện tại cơ bản công tác chuẩn bị diễn ra suôn sẻ"-ông Trần Anh Tú-Lãnh đội U22 Việt Nam tại SEA Games 33- cho biết.

Sát ngày diễn ra SEA Games 33, BTC nước chủ nhà Thái Lan đã buộc phải chuyển các nội dung tổ chức tại Songkhla gồm bóng đá nam sang địa điểm mới do tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở địa phương này. Bảng đấu của đội tuyển U22 Việt Nam được đưa qua sân Rajamangala (thủ đô Bangkok), đồng thời trận mở màn với U22 Lào cũng bị đẩy lên sớm 1 ngày (3/12) thay vì 4/12 như lịch ban đầu.

Theo Phó chủ tịch Trần Anh Tú, VFF trước đó đã cử người tiền trạm đánh giá tình hình và chuẩn bị phương án, gồm cả di chuyển, tránh tình trạng giao thông khó khăn ở Bangkok. Nhờ vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik được thoải mái tập trung cho công tác chuyên môn.

PCT VFF Trần Anh Tú thường xuyên theo sát U22 Việt Nam trong suốt 1 năm trước thềm SEA Games 33

Chiều 1/12, sau khi có mặt tại Bangkok, đội tuyển U22 Việt Nam đã ổn định nơi ăn nghỉ, đồng thời có buổi tập đầu tiên lúc 17h để các cầu thủ làm quen thời tiết, khí hậu, hồi phục thể lực. Ông Trần Anh Tú cho biết các cầu thủ đều có thể lực tốt, tâm lý thoải mái và lạc quan.

Tại SEA Games 33, mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam là vào tới trận chung kết, phấn đấu giành HCV. Áp lực lên thầy trò HLV Kim Sang-sik dự báo rất lớn trong bối cảnh chủ nhà Thái Lan có lợi thế sân nhà và đang quyết tâm rất lớn đoạt toàn bộ số HCV các môn bóng.

Theo ông Trần Anh Tú, đội tuyển U22 Việt Nam dù vậy cũng đã có sự chuẩn bị bài bản, dài hơi. "U22 Việt Nam thực tế đã ổn định và được rèn luyện liên tục trong suốt năm qua. Chúng ta đã có ba chuyến tập huấn tại Trung Quốc, chuyến tập huấn chất lượng tại Qatar, vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, rồi toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026. Đó là cả quá trình chuẩn bị bài bản, xuyên suốt, nhằm giúp đội đạt trạng thái tốt nhất cho SEA Games 33”-ông Trần Anh Tú cho biết.