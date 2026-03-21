Vấn đề nhập tịch, tuyển thủ Indonesia khiến CLB bị LĐBĐ Hà Lan xử thua 0-3

Chân sút Hà Lan nhập tịch Indonesia Dean James của CLB Go Ahead Eagles đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hà Lan khi CLB NAC Breda gửi đơn khiếu nại lên LĐBĐ Hà Lan (KNVB). Họ yêu cầu xem xét tính hợp lệ của tuyển thủ Indonesia trong thất bại 0-6 của đội bóng này ở vòng 27 Giải VĐQG Hà Lan.

Nguồn cơn xuất phát từ việc Dean James đã nhập quốc tịch Indonesia vào tháng 3-2025 để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Đông Nam Á. Cũng theo quy định pháp luật Hà Lan, động thái này có thể khiến anh mất quốc tịch Hà Lan dù vẫn còn Hộ chiếu.

Điều này khiến tuyển thủ Indonesia sẽ bị xếp vào diện cầu thủ ngoài Liên minh châu Âu (EU), kéo theo yêu cầu bắt buộc về giấy phép lao động và mức lương tối thiểu theo quy định để đáp ứng yêu cầu thi đấu.

Dean James (trắng) khiến đội nhà bị xử thua 0-3 (Ảnh: Go Ahead Eagles)

Trong trường hợp CLB Go Ahead Eagles chưa hoàn tất các thủ tục này, Dean James có thể bị xem là không đủ điều kiện thi đấu. Đây chính là cơ sở để NAC Breda đề nghị hủy kết quả trận đấu, thậm chí yêu cầu tổ chức lại.

Phía KNVB cũng cho biết đây là trường hợp phức tạp, liên quan đến nhiều quy định về quốc tịch và lao động, nên cần thêm thời gian để đưa ra kết luận cuối cùng.

"Ban quản lý các giải bóng đá chuyên nghiệp đã nhận được yêu cầu từ NAC Breda về việc tuyên bố trận đấu với Go Ahead Eagles vào ngày 15-3-2026 là không hợp lệ và có thể được đá lại, sau khi có những nghi vấn liên quan đến tư cách thi đấu của một cầu thủ Go Ahead Eagles", KNVB cho biết.

Theo truyền thông Hà Lan, vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến riêng Dean James mà còn có thể tác động đến nhiều cầu thủ nhập tịch Indonesia khác đang thi đấu tại Hà Lan, đặc biệt là những người không có quốc tịch kép hợp lệ.

Trong khi đó, trang Bola cho biết Maarten Paes tại AFC Ajax đã hoàn tất hồ sơ hợp lệ, trong khi Justin Hubner của Fortuna Sittard hiện chưa ghi nhận vấn đề khiếu nại nào.