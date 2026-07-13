Và nụ cười đã trở lại: Ronaldo khoe body 8 múi cơ bắp cuồn cuộn bên bạn gái sexy hậu chia tay kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại

Georgina khoe ảnh đoàn tụ Cristiano Ronaldo sau World Cup, dân mạng đồng loạt gửi những lời nhắn "khó đỡ" cho CR7.

Cristiano Ronaldo vừa khép lại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp với rất nhiều cảm xúc trái ngược. Bước vào giải đấu với tư cách một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha mang theo khát khao đưa đội nhà lần đầu tiên vô địch World Cup. Thế nhưng, hành trình ấy đã dừng lại ở vòng 1/8 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.

Dù không thể viết nên cái kết như mơ, Ronaldo vẫn nhận được sự động viên từ người hâm mộ trên khắp thế giới, các đồng đội, gia đình và đặc biệt là vị hôn thê Georgina Rodríguez. Mới đây, Georgina khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải bức ảnh đánh dấu cuộc hội ngộ với Ronaldo sau nhiều ngày xa cách vì World Cup. Trong ảnh, tiền đạo người Bồ Đào Nha cởi trần phơi nắng, khoe body săn chắc cực phẩm tuổi 41. Ronaldo lúc này đã nở nụ cười rạng rỡ trở lại sau quãng thời gian đầy tiếc nuối tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo vui vẻ bên vợ sắp cưới hậu World Cup 2026

Đi kèm bức ảnh, Georgina chỉ viết vỏn vẹn: "Papis", kèm biểu tượng trái tim bị mũi tên xuyên qua. Dù chỉ là một dòng trạng thái ngắn gọn, bài đăng vẫn nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt thích cùng vô số bình luận từ người hâm mộ.

Bên cạnh những lời chúc phúc dành cho cặp đôi, không ít CĐV lại tranh thủ gửi gắm những lời nhắn vô cùng hài hước tới Ronaldo thông qua Georgina: "Hãy chăm sóc đội trưởng nhé và nói với anh ấy rằng chúng tôi đang rất mong chờ anh ấy ở World Cup 2030", "Geo ơi, nhớ bôi kem chống nắng cho anh ấy nhé, đừng để anh ấy phơi nắng quá nhiều", "Chị có thể giới thiệu em với anh ấy được không?"...

Loạt bình luận nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vừa hài hước vừa cho thấy tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ dành cho cặp đôi cũng như cho thủ quân tuyển Bồ Đào Nha.

Cuộc hội ngộ này diễn ra sau nhiều ngày Ronaldo và Georgina phải tạm xa nhau vì lịch trình thi đấu tại World Cup. Trong thời gian giải đấu diễn ra, Georgina cũng đã tranh thủ sắp xếp công việc để tới gặp Ronaldo, trực tiếp cổ vũ anh trong trận đấu với Colombia. Khoảnh khắc cả hai gặp nhau khi đó cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Ronaldo khép lại kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp với niềm tiếc nuối (Ảnh: Getty)

Một lần nữa, Ronaldo và Georgina chứng minh sức hút đặc biệt của mình trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cả hai đều tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi. Người hâm mộ không chỉ dành sự quan tâm cho chuyện tình kéo dài nhiều năm của cặp đôi mà còn tranh thủ để lại những lời nhắn, những câu bông đùa dành cho chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Kỳ nghỉ bên gia đình của Ronaldo cũng diễn ra sau khi siêu sao 41 tuổi thừa nhận anh cần thêm thời gian để vượt qua cảm xúc sau "chiến dịch World Cup cuối cùng" trong sự nghiệp, đồng thời muốn ở bên gia đình để suy ngẫm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào về tương lai.

Khép lại kỳ World Cup thứ sáu, Ronaldo ghi được 3 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha trong lịch sử các kỳ World Cup, đồng thời là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau.

Tuy nhiên, tương lai của CR7 trong màu áo đội tuyển quốc gia vẫn còn bỏ ngỏ. Sau hơn 20 năm cống hiến kể từ lần đầu ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 20/8/2003 trong trận gặp Kazakhstan, Ronaldo vẫn chưa đưa ra quyết định liệu anh có tiếp tục khoác áo đội tuyển hay sẽ chính thức khép lại hành trình quốc tế lẫy lừng của mình. Điều người hâm mộ có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi câu trả lời từ chính chủ nhân của 6 kỳ World Cup.