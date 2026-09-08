Va chạm kinh hoàng trên đường đua khiến chiếc Ferrari bốc cháy như “quả cầu lửa”, tay đua thoát chết thần kì khi được đối thủ lao vào cứu mạng

Ollie Millroy đã trải qua khoảnh khắc sinh tử khi chiếc Ferrari của anh bốc cháy dữ dội sau một vụ va chạm tại giải China GT ở Thượng Hải.

Vụ tai nạn xảy ra tại Shanghai International Circuit. Tay đua người Anh Millroy (36 tuổi) đang thi đấu. Hai chiếc xe va chạm rồi mất kiểm soát, lao vào chiếc Ferrari của Millroy. Cú đâm khiến chiếc xe lập tức bùng cháy dữ dội, biến thành một “quả cầu lửa” ngay trên đường đua. Chứng kiến chiếc Ferrari gặp nạn, Loek Hartog lập tức dừng xe và chạy tới. Tay đua người Hà Lan (23 tuổi) tìm cách tiếp cận Millroy nhưng phần đuôi chiếc xe lúc này đã bị ngọn lửa bao trùm. Không thể tiếp cận đối thủ ngay lập tức, Hartog chạy đi lấy bình cứu hỏa rồi quay lại tìm cách khống chế đám cháy.

Tay đua trẻ lập tức ra khỏi xe, chạy sang giải cứu đối thủ đang mắc kẹt trong xe bốc cháy (Ảnh: X)Tay đua trẻ lập tức ra khỏi xe, chạy sang giải cứu đối thủ đang mắc kẹt trong xe bốc cháy (Ảnh: X)

Một lúc sau, các nhân viên đường đua cũng có mặt. Hartog cùng lực lượng hỗ trợ cuối cùng đã đưa được Millroy ra khỏi chiếc Ferrari trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Millroy được đưa tới bệnh viện với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng. Anh bị gãy 5 xương sườn, xương đòn, bàn tay và ngón tay, đồng thời bị tổn thương phổi. Sau đó, các bác sĩ phát hiện thêm một xương sườn bị gãy và xác định anh bị xẹp một phần phổi.

Điều đáng sợ hơn là Millroy gần như không nhớ gì về vụ tai nạn. Anh cho biết mình không thể nhớ khoảng thời gian từ 30 giây trước cú va chạm cho tới một giờ sau đó. Sau khi tỉnh lại, Millroy lập tức dành lời cảm ơn đặc biệt cho Hartog. Anh viết rằng mình còn sống hoàn toàn nhờ đối thủ đã dừng xe ngay lập tức, bất chấp chưa có lực lượng cứu hộ hay nhân viên cứu hỏa xuất hiện, và mạo hiểm tính mạng để kéo anh khỏi chiếc xe.

Tay đua người Anh thoát chết trong gang tấc nhờ sợ gan dạ của đối thủ (Ảnh: X)

Millroy còn xúc động nói rằng một ngày nào đó anh sẽ kể câu chuyện này cho ba người con. Khi ấy, Hartog chắc chắn sẽ trở thành “siêu anh hùng” trong mắt các con anh. Về phía Hartog, anh lại tỏ ra khá khiêm tốn. Tay đua trẻ cho biết khi nhìn thấy một chiếc xe biến thành quả cầu lửa ở phía trước, anh tin người bên trong có thể không tự thoát ra được nên không có thời gian để do dự. Hartog thừa nhận bản thân cũng sợ hãi và từng không chắc liệu mình có thể đưa Millroy ra ngoài hay không.

Vợ Millroy, Fern, sau đó bay tới Thượng Hải để ở bên chồng. Cô cũng gửi lời cảm ơn Hartog, cho rằng hành động của anh đã cứu không chỉ Millroy mà còn cả gia đình họ khỏi một bi kịch có thể thay đổi cuộc đời mãi mãi.