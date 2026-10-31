V-League vòng 6: Ngôi đầu dậy sóng, đáy bảng nóng bỏng

Cuộc đua V-League 2026-2027 đang nóng lên ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Sau loạt trận ngày 30-10, ba cuộc đối đầu ngày 31-10 có thể làm thay đổi ngôi đầu, trong khi HAGL đứng trước nguy cơ rơi xuống vị trí cuối bảng nếu TP Đồng Nai bất ngờ giành chiến thắng trên sân Hải Phòng.

Ninh Bình thua ngược Hà Nội FC khiến cho cuộc đua ngôi đầu thêm gay cấn. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Ngôi đầu trước cuộc đổi chủ

Tâm điểm vòng 6 V-League dồn về sân Vinh lúc 18 giờ ngày 31-10, nơi SLNA tiếp đón đương kim vô địch Công an Hà Nội (CAHN). Đội bóng xứ Nghệ đang dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận bất bại, nhưng chỉ hơn đối thủ một điểm. Cuộc đối đầu trực tiếp vì thế mang ý nghĩa quyết định trong cuộc tranh chấp vị trí số một.

SLNA gây ấn tượng bằng lối chơi gắn kết, tinh thần quyết tâm cùng sự trưởng thành của lực lượng trẻ. Tuy nhiên, CAHN sở hữu đội hình chất lượng và kinh nghiệm trận mạc vượt trội. Sau trận hòa Thanh Hóa 1-1 ở vòng trước, thầy trò HLV Mano Polking quyết giành trọn 3 điểm để vượt qua chính đối thủ.

Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định cũng có 10 điểm và đang chờ cơ hội bứt lên. Tiếp Thể Công Viettel trên sân Thiên Trường cùng giờ, đội bóng thành Nam có thể chiếm ngôi đầu nếu giành chiến thắng, trong trường hợp SLNA và CAHN chia điểm. Dẫu vậy, Thể Công Viettel đang chịu áp lực cải thiện thành tích sau khi mới giành 4 điểm qua 5 trận, nên không dễ để chủ nhà đạt mục tiêu.

Hà Nội FC có chiến thắng quý trên sân của Ninh Bình. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Cuộc cạnh tranh ở V-Leagie ngày càng khó lường khi Ninh Bình bất ngờ thất bại 1-2 trước Hà Nội FC tối 30-10 trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này khiến đội bóng cố đô lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu, trong khi Hà Nội FC tìm lại niềm vui chiến thắng. Với khoảng cách điểm số sít sao, bất kỳ cú sẩy chân nào cũng có thể khiến trật tự nhóm dẫn đầu đảo lộn.

HAGL đối diện nguy cơ xuống cuối bảng

Trái ngược cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu, HAGL tiếp tục chìm trong khó khăn sau thất bại 0-1 trước Bắc Ninh trên sân Việt Yên. Tưởng chừng có thể ra về với một điểm, đội bóng phố núi lại gục ngã bởi quả phạt đền thành công của Brenner ở phút 90+8.

Thất bại muộn khiến HAGL giậm chân ở mức 3 điểm sau 6 trận. Khả năng ghi bàn hạn chế cùng những sai sót ở thời điểm quyết định đang trở thành gánh nặng với đội bóng phố núi. Đáng ngại hơn, vị trí áp chót bảng xếp hạng V-League của họ cũng chưa chắc được giữ nguyên sau loạt trận ngày 31-10.

Chịu cú phạt đền nghiệt ngã cuối trận khiến HAGL thua tân binh Bắc Ninh nên vẫn đứng áp chót bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp TP Đồng Nai lúc 18 giờ. Đội khách đang đứng cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm, nhưng nếu bất ngờ đánh bại Hải Phòng, họ sẽ nâng tổng điểm lên 4 và đẩy HAGL xuống vị trí cuối cùng. Kịch bản ấy khiến cuộc đối đầu tại Lạch Tray trở nên đáng chú ý, dù chủ nhà được đánh giá cao hơn.

Trong trận đấu sớm còn lại, Thanh Hóa hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1. Saliou giúp đội chủ nhà vượt lên trong hiệp một, trước khi Daniel Floro ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối. Một điểm giúp Hà Tĩnh tiếp tục tích lũy điểm số, nhưng chưa đủ tạo bước đột phá.

Vòng 6 V-League đang mở ra hai cuộc chiến trái ngược, khi các ứng viên giành giật từng điểm để chiếm ngôi đầu, còn những đội cuối bảng phải nỗ lực thoát khỏi khó khăn. Từ sân Vinh, Thiên Trường đến Lạch Tray, mỗi kết quả ngày 31-10 đều có thể kéo theo những xáo trộn đáng kể trên bảng xếp hạng.