V-League nhận đánh giá kém vui, khoảng cách với Thai League vẫn quá xa!

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Teamform.com, chuyên trang đánh giá về sức mạnh của các đội bóng và giải vô địch quốc gia (VĐQG), V-League của Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 34 toàn châu Á với 41.1 điểm, thấp hơn nhiều giải đấu khác trong khu vực.



V-League không chỉ kém giải VĐQG Thái Lan (Thai League 1) 15 bậc và 15.2 điểm, mà còn thua cả giải hạng 2 của xứ sở chùa vàng (Thai League 2) 3 bậc và 2.1 điểm. Đây là một kết quả đáng buồn cho bóng đá Việt Nam, khi mà V-League từng được coi là một trong những giải đấu hàng đầu Đông Nam Á.

Không chỉ vậy, V-League còn bị đánh giá thấp hơn cả các giải hạng Ba của Nhật Bản (J3 League) và Hàn Quốc (K3 League), cũng như giải hạng Nhì của Trung Quốc (China League One). Điều này cho thấy sự chênh lệch về chất lượng giữa bóng đá Việt Nam và các nước láng giềng.

ĐT Việt Nam sẽ còn thất thế trước tuyển Thái Lan nếu V-League cứ thua kém Thai League thế này!

Tại Đông Nam Á, V-League chỉ xếp thứ 3, sau hai giải VĐQG của Thái Lan. Thai League 1 đang dẫn đầu khu vực với 56.3 điểm, xếp hạng 17 toàn châu Á. Giải VĐQG của Indonesia (Liga 1) và Malaysia (Super League) lần lượt xếp thứ 4 và 5 trong khu vực, với 38 và 37.9 điểm.

Giải VĐQG tốt nhất châu Á hiện nay là K-League của Hàn Quốc, với 71.2 điểm, xếp hạng 7 thế giới. Các vị trí tiếp theo là Persia Gulf Pro League của Iran (68.9 điểm), A-League của Australia (67.8 điểm), J.League của Nhật Bản (66.9 điểm) và Chinese Super League của Trung Quốc (65.5 điểm).

V-League 2023/2024 đã bước vào vòng 9, với sự tham dự của 14 CLB chuyên nghiệp. Mùa giải trước, Công an Hà Nội đã lên ngôi vô địch, trở thành đội thứ hai trong lịch sử V-League vô địch ngay mùa đầu tiên tham dự, sau Hoàng Anh Gia Lai năm 2003. Trong ba mùa gần nhất, V-League đã có ba nhà vô địch khác nhau, là Viettel (năm 2020), Hà Nội FC (năm 2022) và Công an Hà Nội (năm 2023).

Sau vòng 8, CLB Thép Xanh Nam Định đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, hơn Bình Định và Bình Dương 3 điểm. Xếp thứ tư và năm lần lượt là Đông Á Thanh Hóa và Công An Hà Nội, cùng có 14 điểm. Ba đội đang xếp cuối bảng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa (cùng 6 điểm) và Hoàng Anh Gia Lai (5 điểm).

Vòng 9 V-League 2023/2024 sẽ diễn ra vào hai ngày 17-18/2, với các cặp đấu hấp dẫn như Hải Phòng vs Nam Định, Hà Tĩnh vs HAGL, SLNA vs Bình Định, Thanh Hóa vs Hà Nội FC và CAHN vs TP.HCM...